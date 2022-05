Josef Lang hat den Kunstpreis des Landkreises Landsberg erhalten

Von: Ulrike Osman

Josef Lang (rechts) erhielt am Freitag von Landrat Thomas Eichinger den Kunstpreis des Landkreises Landsberg. © Julian Leitenstorfer

Landkreis/Denklingen – Im besten Fall ist Kunst nicht etwas, das man nur anschaut – sondern etwas, das mit dem Betrachter in Beziehung tritt und Emotionen auslöst. Das gelingt Josef Lang mit seinen Holzskulpturen ein ums andere Mal. Zu den zahlreichen Auszeichnungen, die der Denklinger Bildhauer im Laufe seines Künstlerlebens bereits erhalten hat, ist nun eine weitere hinzugekommen – der Kunstpreis 2022 des Landkreises Landsberg.

Man käme im ersten Moment nicht darauf, aber Denklingen sei offenbar „ein Zentrum der bildenden Kunst im Landkreis“, scherzte Landrat Thomas Eichinger (CSU) bei der Preisverleihung im Sitzungssaal des Landratsamts. Denn den Kunstpreis 2020 erhielt Langs Ehefrau Cornelia Rapp, die ebenfalls Bildhauerin ist.



Langs überlebensgroße Menschenfiguren aus Eichenholz sind an vielen Orten Teil des Straßenbildes – gerade in Landsberg. Vor der Musikschule steht „Der Lauscher“, vor der Isidor-Hipper-Halle „Der Traumtänzer“, neben der Stadtverwaltung „Der Liccamann“, der beobachtend den Blick auf das Gebäude richtet.



Die Skulpturen wirken – wie Kunst im öffentlichen Raum generell – identitätsstiftend und sind „ein wichtiger Beitrag für unsere Heimat“, betonte die Kunsthistorikerin Gudrun Szczepanek in ihrer Laudatio. Mehr noch, die Figuren treten mit dem Betrachter in Interaktion – man fühlt sich wohl in ihrer Nähe. Unbelebte Plätze werden plötzlich stärker frequentiert, weil Langs hölzerne Geschöpfe dazu einladen. „Menschen halten inne und verweilen“, so die Laudatorin in ihrer sehr persönlichen, warmherzigen Ansprache. „Die Skulpturen von Josef Lang sind Metaphern der Menschlichkeit.“



Denn im Gegensatz zu seinen frühen Arbeiten aus Gips und Ton – wohlproportioniert und naturalistisch – hat Lang mit zunehmender Abstraktion einen unverwechselbaren Stil entwickelt, der das Unperfekte zelebriert.



Seine Menschenfiguren haben hochgezogene Schultern, fast keinen Hals und gerne überlange Gliedmaßen. „Sie versinnbildlichen Eigenschaften, für die im Alltag oft kein Platz ist – Verletzbarkeit, Schutzbedürftigkeit, Unmittelbarkeit“, so Szczepanek. Oder auch pure Lebensfreude, wie der besagte Traumtänzer, der mit weit geöffneten Armen und zum Himmel gewandtem Kopf eine herrliche Leichtigkeit ausstrahlt. „Josef Lang macht mit seinen Figuren eine Poesie des Alltags sichtbar.“