Jubel und ein Unentschieden: wechselhaft beim MTV Dießen

Die Dießener Torschützin zum 2:0: Nele Baur. © Lisa-Marie

Dießen – Der Auswärtsfluch des MTV Dießen ist gebrochen: Im siebten Anlauf hat es endlich geklappt. Am vergangenen Sonntag gelang den Ammersee-Frauen ein 3:2-Erfolg auswärts beim FC Stern II.

Die Vorzeichen standen nicht allzu gut für den MTV: Kurzfristig musste Coach Nico Weis neben einigen wichtigen Kräften auch auf die formstarke Innenverteidigerin Raffi Stemmer verzichten. Dießen startete dennoch mit Selbstvertrauen ins Spiel. Zoe Klein setzte sich über die linke Angriffsseite durch und zog ab, Andrea Bichler versenkte den Nachschuss zur frühen MTV-Führung nach nur sieben Minuten. Stern war um Spielkontrolle bemüht, Dießen blieb im ersten Abschnitt aber die zielstrebigere Mannschaft.



Nach der Pause war das Spiel zunächst ausgeglichen, nach 53 Minuten erhöhten die Dießenerinnen aber auf 2:0. Nele Baur fasste sich ein Herz und zog aus 30 Metern ab und der Ball senkte sich über Sterns Keeperin ins lange Eck. Das Spiel kippte, als Dießen eine Zehn-Minuten-Strafe bekam. Stern drückte in Überzahl und kam in der 71. und 79. Minute durch Anna Eichele und Bettina Graf zum 2:2-Ausgleich.



Dießens Torhüterin Larissa Müske krachte beim Ausgleichstreffer so unglücklich mit Graf zusammen, dass sie nicht weiterspielen konnte. Stemmers Ersatz auf der Innenverteidigerposition Sandra Kemmelmeier hütete fortan souverän das Dießener Tor, das Spiel hatte aber noch eine Pointe parat: Zoe Klein zog einen Freistoß in der Nachspielzeit scharf auf das Tor der Gastgeberinnen und eine Verteidigern fälschte den Ball ins eigene Tor ab – zum 3:2 Siegtreffer der Dießener Damen.



Unentschieden

Von Siegtreffern konnte die erste Herrenmannschaft des MTV Dießen nur träumen.Denn Sie kam am Sonntag zuhause gegen den FC Kochelsee-Schlehdorf wieder nicht über ein Unentschieden hinaus. Dei Partie endete 2:2.



Die Gäste vom Kochelsee kamen besser in die Partie und gingen in der 17. Minute in Führung. Kurz vor der Pause konnte das Team vom Ammersee nach Vorlage von Sebastian Kropp durch einen Kopfball von Sascha König ausgleichen. Leider ließ sich die Dießener Mannschaft direkt danach auskontern und musste mit dem Halbzeitpfiff noch das 1:2 hinnehmen.



In der zweiten Halbzeit brauchte der MTV eine Viertelstunde Anlaufzeit, wurde dann aber immer stärker und bestimmte das Spiel. Nach einigen vergebenen Torchancen war es in der Schlussphase Sebastian Kropp, der eine Flanke von Philipp Ropers zum 2:2 einköpfte. In den letzten Minuten hatten die Dießener Herren zwar noch einige Möglichkeiten, der Treffen zum Sieg gelang ihnen aber nicht mehr.



Am Sonntag spielt die erste Herrenmannschaft bei der SG Oberau/Farchant.