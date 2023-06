Lechside Festival in Landsberg: Großes Angebot und über 2.000 Gäste

Von: Nathalie Schelle

Teilen

Der Turnverein Pittriching brachte die Gäste des Lechside Festivals mit einer gewagten Choreographie zum Stauen. Vor allem die Kinder waren begeistert. © Schelle

Landsberg – Schon von Weitem kann man die aufgeregten Kinder hören, die mit ihren Eltern im Schlepptau auf dem Weg zum Schlüsselanger sind. Denn dort fand am Samstag das nächste Highlight im Rahmen des 75. Jubiläums des Kreisjugendrings (KJR) Landsberg statt: das Lechside Festival.

Eingeleitet von einem Auftritt der Landsberger Starlights konnten sich die Gäste auf acht Stunden voller Attraktionen, allen möglichen Ständen und einem riesen Partyzelt freuen, in dem noch einige weitere Vereine auftreten sollten. Das Wetter spielte mit, hat es vielleicht sogar ein bisschen zu gut gemeint. Und so tummelten sich schon zu Beginn viele Kinder an der Wasserfalle der Landjugend Weil: eine Vorrichtung mit einem Podest über einem Wasserbecken, über dem eine Zielscheibe angebracht ist. Ein Kind stellt sich auf das Podest, ein anderes versucht mit einem Ball die Zielscheibe zu treffen. Trifft es in die Mitte, klappt das Podest nach unten weg und das Kind landet im ‚Hydrant-warmen‘ Wasser.



Mindestens genauso viele Kiddies standen beim großen Ninja-Parcours Schlange, in dem sie so einige knifflige Hindernisse zu überwinden hatten, oder aber beim herausfordernden Bullriding der Sparkasse Landsberg-Dießen. Wer hoch hinaus wollte, hatte beim Kistenklettern unter der Leitung des Technisches Hilfswerks die Möglichkeit dazu – natürlich gesichert.



Bei so viel Action melden sich auch bald Hunger und Durst. Hier konnten sich die Besucher durch Kasspatzn vom VCP Stamm Lechrain, Süßes von der Krämerin oder Spiralkartoffeln vom Kartoffelwerk schlemmen. Bei Lust auf Cocktails war man beim Stand der Bayerischen Sportjugend gut aufgehoben.



Auch für die „Blaulicht-Fans“ war einiges geboten. So konnten die Kleinen etwa einen Brand mithilfe der Feuerwehr Kaufering löschen oder mit der Wasserwacht-Jugend Enten angeln.



Um 15 Uhr folgte der nächste Auftritt: Die Trachtenjugend Dießen begeisterte die Gäste und forderte am Schluss auch das Publikum zum Tanzen auf. Auch die Stadtjugendkapelle war beim Festival vertreten und sorgte vor dem Zelt für Musik. Ein Highlight für das Publikum war der Auftritt des Turnverein Pittriching. Mit anspruchsvollen Hebefiguren und Sprüngen brachten die Sportler die Gäste zum Staunen. Die schätzte KJR-Geschäftsführer Stefan Ehle übrigens auf über 2.000 Personen.



Abgeschlossen wurde der Tag im Festzelt mit Thomas Huttner von „Grünstreifen“, der Indie-Pop Band Bruchpilot aus Kaufering und einer Feuershow von Eileen Fischer vom Zirkusvirus. „Die Musik-Acts waren super und haben im Zelt auch noch richtig gut Stimmung gemacht“, so Ehle. Insgesamt sei der ganze KJR mit dem Tag „absolut zufrieden“. „Für uns hätte es nicht besser laufen können. Auch die beteiligten Vereine waren allesamt sehr zufrieden“, resümiert der Geschäftsführer. Das Wichtigste sei aber vor allem eines gewesen: die glücklichen und zufriedenen Kinder. „Das ist jeden Stress und jede Anstrengung im Vorfeld und danach wert.“