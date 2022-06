Sprung ins Mittelalter

Jüdisches Leben in Landsberg: Geschichte mit Hashtag

Von: Andrea Schmelzle

Beim InstaWalk mit Karla Schönebeck (vorne rechts) und Andreas Münzer (vorne links) geht es auch in den Hof des Katholischen Pfarrzentrums – wo sich im Mittelalter das jüdische Leben der Lechstadt abspielte. © Schmelzle

Landsberg – Treffen, sprechen, Fotos machen, posten: Auf einen „mal anderen“ Spaziergang hat die Journalistin Karla Schönebeck rund zwanzig Geschichtsinteressierte vergangenen Samstag mitgenommen – einen „InstaWalk“ zum Thema „Jüdisches Leben in Landsberg“. Gefördert durch das Bayerische Kultusministerium, kann das neue Format im Rahmen von „1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ und des Festivals „Liberation Concert 2022, Here we are, Landsberg“ kostenlos von der Volkshochschule Landsberg angeboten werden.

Zu einem InstaWalk trifft man sich, macht sich gemeinsam auf den Weg und fotografiert, was einem sehenswert erscheint, so erklärt es Dr. Susanne Wegener, Fachbereichsleiterin an der vhs Landsberg unter anderem für junge vhs. Mit einem gemeinsamen Hashtag wird der InstaWalk für User und Userinnen von Instagram erkennbar. Am Ende erzählt jeder mit seinen Fotos eine Geschichte. Und alle Geschichten zusammen bilden eine facettenreiche und spannende Dokumentation.



Bei dem gut eineinhalbstündigen „Walk“ geht es darum, Spuren jüdischen Lebens in Landsberg zu entdecken: Historisches und Heutiges, Bekanntes und Überraschendes. Gemeinsam mit dem Mittelalter-Experten Andreas Münzer führt Schönebeck die Teilnehmer durch die Altstadt, um Geschichte zu vermitteln und Geschichten zu erzählen. Fragen, Anmerkungen, eigene Anekdoten, alles darf und soll eingebracht werden. Denn daraus ergeben sich mehr Stories – oder aber eine Geschichte wird erst richtig rund.



Die Spurensuche beginnt am Hauptplatz: Am 7. Januar 1951 versammelten sich hier 4.000 Landsberger zu einer Demonstration zugunsten von NS-Verbrechern: Sie geriet zu einer antisemitischen Kundgebung. „Juden raus!“, hieß es – in einer Zeit, in der es offiziell kein jüdisches Leben in Landsberg mehr gab. „Aber das war eben die Stimmung“, so Schönebeck. Antisemitismus sei ja nicht mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges verschwunden.



Sie erzählt von der Katharinenstraße, die durch die Ansiedlung des DP-Lagers zu einem fast eigenen Stadtteil wurde, in dem überwiegend osteuropäische jüdische Ex-Häftlinge lebten. Aus Litauen, Polen oder der Ukraine wurden sie in die Dachau-Außenlager Kaufering deportiert.Nach der Befreiung waren sie „Displaced Persons“, Heimatlosgewordene, und führten ein von „Jiddischkeit“ geprägtes Leben, von dem die Landsberger nicht viel mitbekamen – und auch nicht wollten.



Sprung ins Mittelalter



Jüdisches Leben in Landsberg sei, im Vergleich zu größeren bayerischen Städten wie Augsburg oder Regensburg, nie besonders ausgeprägt gewesen, aber es gab eines, berichtet Schönebeck – und springt mithilfe von Münzer ins frühe Mittelalter: Wir erfahren, dass die Ludwigstraße einst Judengasse hieß und das Entrée in ein kleines jüdisches Viertel zwischen Mühlbach und Salzstadel bildete. Im Hof des Katholischen Pfarrzentrums spielte sich das Leben der jüdischen Gemeinde ab – schon zu Zeiten der Stadtgründung um 1270. In der Ledergasse gibt es Spuren einer „Mikwe“ – im Judentum das Tauchbad, dessen Wasser der Erlangung ritueller Reinheit durch Untertauchen dient. „Eine Mikwe zeugt immer von jüdischem Leben“, sagt Münzer. Daher werde vermutet, dass es hier auch eine Synagoge gegeben haben könnte.



Keine 28 Jahre später kam es zum ersten Judenpogrom, der „Rintfleischverfolgung“ 1298, die von Franken ausgehend auch nach Landsberg kam und hier 30 jüdische Menschen das Leben gekostet hat. 1348 wurden beim „Armlederpogrom“ weitere Landsberger Juden getötet. Urkundlich bekannt ist nur der jüdische Salzhändler Eberlin. Die, die überlebt hatten, flohen – viele nach Osteuropa, Estland, Litauen, Ukraine oder Polen. Hier entwickelte sich eine eigene Kultur und eine eigene Sprache: Deutsch mit neuen Elementen, das „Jiddisch“ entstand.



Erst um 1900 haben sich wieder einige Juden in Landsberg angesiedelt – und sich als Händler und Geschäftsleute einen Namen gemacht. Nach der Reichskristallnacht 1938 kam es jedoch erneut zu einer großen Fluchtbewegung, die meisten Geschäfte der jüdischen Besitzer wurden geradezu verschachert. Viele der Angehörigen hätten jedoch stets den Kontakt zu Landsberg gehalten, erzählt Schönebeck, einige Enkel seien anlässlich des Liberation Concerts gerade zu Besuch gewesen.



Schwenk zum Landkreis



Der Weg führt in die Säulenhalle, in Schönebecks Ausstellung zur Geschichte des Liberation Concerts, die am 27. Mai 1945 begann und mit den beiden Konzerten in den DP-Lagern Landsberg und Feldafing 1948 offiziell endete. Hier lauschen wir den Geschichten vom Wehrmachtslazarett in St. Ottilien, von der dortigen Fluchthilfe Himmlers nach Pflaumdorf, davon, dass von 1937 bis 1945 kein Jude das Inselbad betreten durfte, von der Untergrundbewegung im Kratzerkeller, von den Schwarzmarktgeschäften des Kaufering-Überlebenden Samuel Pisar, der sich erst vom Todesmarsch befreite und schließlich im Landsberger Gefängnis landete. Alles Landsberger Geschichten – hiesige Spuren jüdischen Lebens, die im InstaWalk zutage treten.



„Es ist der erste Durchlauf eines völlig neuen Formates“, sagt Schönebeck. Ein Experiment. „Wir werden es mit Ihren Fragen und Ihren Bildern weiterentwickeln.“ Wir sind sozusagen „Geburtshelfer“ geworden – und freuen uns auf das, was entsteht.