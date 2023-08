Jugendliche nach schwerer Erpressung in Kaufering zu Bewährungsstrafen verurteilt

So hätte der Marihuana-Deal wohl ablaufen sollen: Stattdessen bedrohten vier Angeklagte den Geschädigten und zwangen ihn, 140 Euro in Bar zu übergeben. © Symbolbild: Panthermedia

Kaufering – Ein „Deal“ auf einem Spielplatz in Kaufering vor über zwei Jahren hat am vergangenen Donnerstag das Jugendschöffengericht um Richterin Kathrin Schmid im Amtsgericht Augsburg beschäftigt. Hierbei wurde vier Jugendlichen aus den Landkreisen Landsberg und Ostallgäu schwere räuberische Erpressung vorgeworfen.

Wie es aus einer Pressemitteilung des Augsburger Amtsgerichtes hervorgeht, wollten sich der 22-jährige Geschädigte aus Bad Wörishofen und zwei weitere Personen mit dem 21-jährigen Thomas A. (Name von der Redaktion geändert) auf dem Spielplatz treffen, um Marihuana von ihm zu kaufen. Am Übergabeort wartete Thomas A. gemeinsam mit den anderen drei Angeklagten, Alex B., Michael C. und Max D. (Namen geändert) und mit mindestens acht weiteren, derzeit unbekannten Personen.



Messer und Macheten

Einige der unbekannten Täter trugen Masken oder Bandanas, die sie über ihr Gesicht gezogen haben. Zwei von ihnen hatten außerdem ein Messer mit einer Klingenlänge von rund zehn Zentimetern dabei, ein Anderer war mit einem Baseballschläger bewaffnet. Der 21-jährige Michael C. brachte sogar eine Machete zum Treffpunkt mit.



Alex B., 20 Jahre alt, forderte den Geschädigten auf, ihm das Geld zu geben. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, ging Michael C. mit gezückter Machete in Richtung des Geschädigten mit den Worten „Gebt uns das Geld, sonst passiert was“.



Wegen der Drohung und der zahlenmäßig überlegenen Täter händigte der Jugendliche aus Bad Wörishofen den Angeklagten Bargeld in Höhe von 140 Euro aus. Ihnen werden noch weitere, einzeln begangene Straftaten zur Last gelegt. Die schwerste Tat ist hierbei aber die gemeinschaftliche besonders schwere räuberische Erpressung.



Das Jugendschöffengericht um Richterin Schmid befand drei der Angeklagten für schuldig: Thomas A., der bereits eine Vorstrafe hat und außerdem noch ein Wahlplakat angezündet haben soll, wurde zu einer Einheitsjugendstrafe von zwei Jahren verurteilt – allerdings auf Bewährung für drei Jahre. Er muss außerdem eine Geldauflage in Höhe von 1.200 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen.



Kompetenztraining

Alex B. wurde zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt, ebenfalls zur Bewährung für drei Jahre, in dessen Rahmen der 20-Jährige eine Geldauflage in Höhe von 1.000 Euro an eine gemeinnützigen Einrichtung zahlen und an einem Sozialkompetenztraining teilnehmen muss.



Michael C. wurde zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und sieben Monaten verurteilt. Die Vollstreckung der Strafe wurde ebenfalls für die Dauer von 3 Jahren zur Bewährung ausgesetzt. Zudem muss der 21-Jährige 64 Stunden gemeinnützige Dienste verrichten.



Milde ließ die Richterin bei Max D. walten. Bei ihm wurde das Verfahren im Hinblick auf ein anderweitiges Strafverfahren und die dort zu erwartende Strafe eingestellt.