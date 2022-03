Die Kosten

Jugendsozialarbeit auch für Gymnasien im Landkreis Landsberg

Von: Susanne Greiner

Teilen

Wenn der Antrag der Grünen im Kreistag Erfolg hat, wird es die Jugendsozialarbeit JaS auch an den drei Gymnasien im Landkreis - hier das IKG in Landsberg - geben. © FKN

Landkreis – Die Jugendsozialarbeit an Schulen, kurz JaS, ist inzwischen im Landkreis nahezu flächendeckend. Im Kreis­ausschuss vergangene Woche wurden nun auch JaS-Kräfte für die Grundschulen in Pürgen und Vilgersthofen bewilligt. Die Gymnasien kommen bisher nicht in den Genuss dieser Jugendhilfe-Unterstützung. Denn der Staat fördert JaS an Gymnasien nicht. Die Kreistagsfraktion der Grünen stellte im vergangenen Jugendhilfeausschuss nun einen Antrag, dort dennoch JaS einzurichten – auf Kosten des Landkreises.

Dabei geht es um drei jeweils halbe Stellen für das IKG, das DZG und das Ammersee-Gymnasium. In letzterem gibt es die Stelle bereits , allerdings wird sie nicht über den Landkreis, sondern über einen Förderverein finanziert. Das Rhabanus-Maurus-Gymnasium in St. Ottilien fällt aus der Landkreiszuständigkeit heraus: Eine mögliche JaS-Stelle Stelle müsste hierfür bei der Diözese Augsburg beantragt werden.



Zwar gebe es an Gymnasien weniger Schüler, die sozial benachteiligt seien, sagte Kreisrätin Susanne Futterknecht (Grüne). Dennoch hätten auch die Gymnasiasten Probleme, auch wenn diese anders gelagert seien – zum Beispiel durch Mobbing oder bei Trennung der Eltern. Sie selbst unterrichte am IKG momentan eine zehnte Klasse, berichtete die Kreisrätin. „Eine Übergangsklasse aus der Realschule. Und die erste Frage einer der Schülerinnen war: ‚Warum gibt es hier kein JaS?‘“



Durch die Corona-Maßnahmen seien Probleme wie Schulangst und Depressionen verstärkt worden, so Futterknecht. Letztes Jahr habe es am IKG auch einen Suizidversuch gegeben. Dazu kämen jetzt noch die Kinder aus der Ukraine, die auf jeden Fall Hilfe bräuchten. „Wir haben zwar eine Schulpsychologin, aber sie ist selbst Lehrerin. Und wer geht mit seinen Problemen schon gern zur Lehrerin?“ Man benötige dafür eine außenstehende Person. Das Problem sei dringend: „Ich sehe es an unserer Schule: Es brennt wirklich.“



Die Kosten



Sie sehe ein, dass die fehlende staatliche Förderung bei JaS an Gymnasien ein Grund sei, die Stellen nicht zu schaffen. „Aber die aktuellen Probleme der Schüler wirken sich oft auch auf deren Berufsleben aus. Und auch dafür müssen wir später zahlen, wenn wir es jetzt mal volkswirtschaftlich betrachten wollen.“ Sie habe auch mit zahlreichen Gymnasial-Schulleitungen in München – dort gibt es JaS bereits seit 2008 – oder auch Gilching gesprochen, wo es ebenfalls bereits längere Zeit JaS gibt. „Und alle halten die JaS-Arbeit an Gymnasien für ausgesprochen hilfreich.“ Auch die drei Landkreis-Gymnasien hätten bereits mehrmals JaS beim Landratsamt beantragt, seien aber mit dem Argument der fehlenden staatlichen Förderung abgewiesen worden. „Die Anträge liegen mir vor.“



Unterstützt wurde Futterknecht von ihrem Parteikollegen Moritz Hartmann, selbst aktiv in der Jugendarbeit tätig. Er sehe nicht, wo der Unterschied zwischen einem Realschüler und einem Gymnasiasten liege. Zudem sei die Berechtigung für eine JaS-Stelle in den letzten Jahren immer mehr aufgeweicht worden. „Ich sehe fachlich keine Grund mehr, den Antrag abzulehnen.“ Auch finanziell gesehen gebe es kein allzu ‚großes‘ Argument: Für eine halbe Stelle erhalte der Landkreis vom Staat pro Jahr lediglich knapp 8.200 Euro. „Wir hantieren hier mit weitaus größeren Summen.“ Die Kosten für die drei halben Stellen belaufen sich laut Jugendamtsleiter Peter Rasch auf rund 90.000 Euro, die der Landkreis allein, auch ohne Beteiligung der Kommunen, tragen müsse. Allerdings verwies auch Rasch darauf, dass der Jugendhilfe-Etat inzwischen bei über 20 Millionen Euro liege. „Der für die Gymnasial-JaS-Stellen fehlende staatliche Zuschuss fällt hier nicht wirklich ins Gewicht.“



Felix Bredschneijder (SPD) stimmte Hartmann ebenfalls zu: Eine Unterscheidung zwischen Realschülern und Gymnasiasten sei unsinnig. Er bat allerdings darum, sich nochmals eine Sitzung Zeit zu nehmen, um die genauen Kosten aufgrund des seitens der Gymnasien gemeldeten Bedarfs feststellen zu können.



Gymnasial-Schlüssel



Die bisherigen JaS-Stellen werden gemäß eines vom Kreistag im November letzten Jahres festgelegten Schlüssels festgelegt. An der Grundschule stehen demnach 12,5 Schüler für eine JaS-Wochenstunde, an der Mittelschule zehn Schüler und an der Realschule 25 Schüler.“ Der Bedarf an Gymnasien könnte eventuell niedriger gerechnet werden“, so Rasch. Er nannte die Zahl 30 oder auch 35 Schüler für eine JaS-Wochenstunde. Alle drei Gymnasien haben jeweils rund 800 Schüler.



Die Schulleiter sollten bereits konkrete Anträge stellen, empfahl Günter Först (FW), der Landrat Thomas Eichinger im Jugendhilfeausschuss vertrat. Das Thema werde man dann nochmals im Kreisausschuss oder direkt im Kreistag anbringen.