Das neue Gesicht des Ignaz-Kögler-Gymnasiums

Von: Nathalie Schelle

Julia Garbe leitet seit Februar das IKG. © IKG

Landsberg – Als „Kapitän des Schul-Schiffes“ ist Julia Garbe bei ihrer Amtseinführung in der Aula des Ignaz-Kögler-Gymnasiums (IKG) betitelt worden. Die ehemalige stellvertretende Schulleiterin ist aufgestiegen – und leitet seit Februar 2023 das IKG.

Eingeläutet durch eine Sinfonie von Joesph Haydn fasste Studiendirektor und stellvertretender Schulleiter Dr. Christian Fauser Garbes Funktion in einem Satz zusammen: „Du bist das Herz unserer Schule.



Auch Landrat Thomas Eichinger beglückwünschte die neue Direktorin und verwies gleichzeitig auf die kommenden Hürden, die die Schulgemeinschaft unter ihrer Leitung zu bewältigen habe. „Das wird keine leichte Aufgabe“, resümierte er, vor allem in Hinblick auf die Digitalisierung und die Wertevermittlung, die immer wichtiger werde.



Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl hatte ein besonderes Geschenk für Julia Garbe dabei: das Stadtmaskottchen „Frischling Beppo“. Sie erzählte die Geschichte, wie und warum sich Beppo dazu entschied, auf das IKG gehen zu wollen – dafür hatte er sogar schon seine eigene Schultüte dabei.



Der Chor der Schule läutete mit „Ad Astra“ die Festrede der Ministerialbeauftragten Oberstudiendirektorin Grams-Loibl ein. Sie bezeichnete Garbe als Dirigentin der Schulgemeinschaft, die zwar den Takt angebe, aber trotzdem auf das Zusammenspiel angewiesen sei. Außerdem resümierte sie den Werdegang der neuen Direktorin: Garbe war von 2010 bis 2015 im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus. Dort arbeitete sie im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und schrieb Reden für den Kultusminister. Bis zum Sommer 2020 war sie Mitarbeiterin der Schulleitung am Welfen-Gymnasium in Schongau. Dann wechselte sie ans IKG.



Es folgte die Geschenkübergabe, bei der Garbe vor allem von den Schülersprechern überrascht wurde: Drei Bilder, auf denen die gesamte Schulgemeinschaft die Initialen des IKG formen, sollen bald eine Wand in Garbes Büro zieren.



Am Ende der Einführung kam Garbe selbst zu Wort. Sie erzählte von ihrer anspruchsvollen Anfangszeit am IKG: Als sie die Stelle als stellvertretende Schulleiterin im September antrat, habe Corona „alles lahmgelegt“. Auch die Schulleiterin sei erkrankt, weswegen Garbe die Doppelposition der stellvertretenden Schulleiterin und der Direktorin habe übernehmen müssen. Trotzdem sei es auch eine schöne Zeit gewesen, in der sie viele Erfahrungen habe sammeln können. Diese wolle Garbe für ihre Hauptaufgabe als Schulleiterin nutzen: „Jeder soll hier zufrieden seiner Arbeit nachgehen können.“