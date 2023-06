Selbstgemacht

Ein Blick hinter die Kulissen: „Die Agentur“ im Landsberger Stadttheater

Von: Nathalie Schelle

Kreativität ist gefragt: Bei den verschiedenen Abteilungen der Agentur rauchen die Köpfe – sie brauchen eine spektakuläre Kampagne für das neue Produkt. © Schelle

„Die Agentur“ ist die erste Eigenproduktion der Jungen Bühne. Nachdem sie im Mai 2020 pandemiebedingt nicht aufgeführt werden konnte, feiert sie jetzt ihr Debüt im Stadttheater.

Landsberg – Wie läuft das eigentlich mit der Werbung? Täglich sieht man sie über die Bildschirme flimmern, hört sie im Radio oder sieht sie auf Plakaten. Aber wie kommt eine solche Werbung zustande – was passiert hinter den Kulissen einer Werbeagentur? Eine mögliche und vor allem kritische Antwort hierfür liefert die Eigenproduktion der Jungen Bühne: „Die Agentur“.



Der Kern des Stückes ist – wie so oft – eine Familienfehde. Genauer, ein Streit und eine daraus resultierende Wette zweier Schwestern namens Michi (Magdalena Salger) und Greta (Ellinor Karius). Greta ist die Chefin der Werbeagentur „Die Agentur“, die ihr von ihrem reichen, verstorbenen Mann hinterlassen wurde. Michi geht daher davon aus, dass nicht Greta für den Erfolg der Agentur verantwortlich ist, sondern dass die Agentur sowieso ein „Selbstläufer“ ist, Greta es nur deswegen so weit gebracht hat. Eine Wette soll die Zweifel von Michi aus der Welt schaffen: Greta will für jedes noch so unspektakuläre Produkt eine erfolgreiche Kampagne entwickeln, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Die anderen Mitarbeiter der Agentur dürfen von der Wette nichts wissen, um das Ergebnis des Experiments nicht zu beeinflussen. Doch im Laufe des Stücks gerät das Experiment immer mehr aus den Fugen. Und Michi kann das Ganze weder aufklären, noch die aus dem Ruder laufende Kampagne aufhalten.



Die Eigenproduktion wurde bereits vor Corona entwickelt, wie Julia Andres, Theaterpädagogin und Leiterin des Jugendtheater erklärt. „Es war das erste selbstgemachte Stück der Jungen Bühne.“ Zuvor hätten die Schauspieler ein Brainstorming zu den Themen gemacht, die sie interessieren, und so das Thema des Stückes entworfen, das sich vor allem mit Macht, Manipulation und Ausgrenzung beschäftigt. Andres hat dann auf dieser Basis das Drehbuch für das Stück geschrieben. Im Mai 2020 hätte „Die Agentur“ aufgeführt werden sollen – aber dann kam Corona. Drei der Mitglieder, die das Stück mit entwickelt haben, sind heute noch bei der Jungen Bühne und wollten das Stück unbedingt aufführen. „Da steckt so viel Arbeit drin“, so Andres. Und so wird jetzt „Die Agentur“ – die erste Eigenproduktion – doch noch im Landsberger Stadttheater aufgeführt.



Von der „Urbesetzung“, den Entwicklern der Stückidee, ist nicht mehr viel übrig, da die Mitglieder immer nur für einen begrenzten Zeitraum bei der Jungen Bühne seien, wie Andres erklärt. Die jetzige Besetzung, Jugendliche im Alter von 13 bis 23 Jahren, bringt mit „Die Agentur“ ein Stück auf die Bühne, das vor allem mit Detailreichtum und vielen Gags (vor allem am Anfang) überzeugt. Die verschiedenen Abteilungen der Agentur, Marketing, Produkttestung, Buchhaltung, Kreativ-Abteilung und das Sekretariat werden in herrlichen Klischees verkörpert, die trotz chaotischer und unterschiedlichster Vorgehen irgendwie gut laufende Kampagnen auf die Beine stellen. Die Handlung bewegt sich dann in eine ernste Richtung, gezielt wird hier auf die Intrigen und den Machtmissbrauch in der Werbebranche aufmerksam gemacht. Der Verlauf des Stückes, der dem ein oder anderen vielleicht bekannt vorkommen könnte, bewegt sich in eine aussichtslose Richtung und lässt den Zuschauer die ursprüngliche Wette, den Ausgangspunkt des Stückes, vergessen. Die Lage spitzt sich zu, eine Pointe folgt unmittelbar und die Handlung wird wieder stimmig.



Zu sehen ist die Eigenproduktion der Jungen Bühne am Donnerstag, 29. Juni, und am Freitag, 30. Juni, um 20 Uhr im Landsberger Stadttheater.