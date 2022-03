Kommissar Zufall schnappt den Schilder-Dieb

Von: Toni Schwaiger

Allein in Dießen verschwanden fünf Ortsschilder zwischen Weihnachten und Neujahr. © Ernstberger

Dießen - Einen „juristischen Zufallsfund“ meldet die Dießener Polizei: Bei einer anderweitig begründeten Wohnungsdurchsuchung stieß sie auf offensichtlich geklaute Verkehrsschilder.

Der Schilderklau geht im Landkreis Landsberg beschäftigt die Polizei schon seit geraumer Zeit, wie der KREISBOTE berichtete. Jetzt scheint man dem Dieb (oder einem der Diebe) auf die Schliche gekommen zu sein. Ganz zufällig.

Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung in einem Dießener Ortsteil wegen Betäubungsmittelverstoßes, fanden gestern Beamte der Polizeiinspektion Landsberg bei einem 19-Jährigen diverse Verkehrsschilder. Sie stammen offensichtlich aus Diebstählen der vergangenen Wochen im Bereich Dießener Inspektion, so dessen Leiter Alfred Ziegler in einer ersten Erfolgsmeldung. Eine genaue Zuordnung des „juristischen Zufallsfunds“ müsse erst noch ermittelt werden. Weitere Informationen an die Öffentlichkeit erfolgen zu gegebener Zeit. Übrigens: Der 19-Jährige habe die Diebstähle bereits zugegeben.