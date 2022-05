Juze Landsberg: Abschied von der Tiefgarage

Von: Ulrike Osman

Teilen

Die geplante Tiefgarage unter dem neuen Jugendzentrum in der Lechstraße ist passé: zu teuer und zu schwieriger Baugrund. © Friedrich Pörschke Zwink

Landsberg – Eine weitere öffentliche Tiefgarage in der Altstadt wird es nicht geben. Das geplante neue Jugendzentrum an der Lechstraße wird ohne unterirdische Stellplätze errichtet. Grund sind die Kostenexplosion bei Baumaterialien sowie unkalkulierbare Risiken beim Bau.

Bereits 2019 hatte der Stadtrat die geplante Tiefgarage von zwei Geschossen auf eines zusammengestrichen. Nun wurde das Vorhaben komplett beerdigt. Zuletzt ging man noch von 66 Stellplätzen aus, die per Durchstich mit der Lechgarage verbunden werden sollten. Exorbitant gestiegene Kosten machen das Projekt jedoch unverhältnismäßig.

Teure Stellplätze



Wie die Planer Klaus Friedrich und Achim Koppold erläuterten, würde die Tiefgarage aktuell 6,6 Millionen Euro kosten – das sind umgerechnet knapp 100.000 Euro für die Herstellung eines einzigen Stellplatzes. Mögliche Fördergelder in Höhe von 6000 Euro pro Stellplatz wirken da wie der Tropfen auf den heißen Stein.



Hinzu kommt der schwierige Baugrund. Durch die Nähe zum Lech wären selbst bei einer eingeschossigen Tiefgarage „astronomische Sicherungsmaßnahmen“ erforderlich, wie Planer Friedrich sagte. Selbst eine neun Meter tiefe Spundwand mit Rückverankerung könne nicht ausschließen, dass hochdrückendes Grundwasser zu Problemen führt.



Der Bauzeitplan müsste sich nach den Jahreszeiten richten, die Baugrube zu einem bestimmten Zeitpunkt geschlossen sein. Gerade das lässt sich jedoch aufgrund der aktuell herrschenden Lieferkettenprobleme bei Baumaterialien nicht zuverlässig planen. „Bei Lieferverzögerung besteht ein hohes Risiko, dass uns die Baugrube vollläuft“, sagte OBin Doris Baumgartl (UBV). „Neben den Kosten ist dieses Risiko für mich der entscheidende Faktor.“



Zustimmung kam – teilweise mit Bauchschmerzen – aus den Fraktionen. Für die CSU, immer eine Verfechterin der Tiefgarage, sagte Harry Reitmeir, man könne es „nicht bringen“, für 66 Stellplätze so viel auszugeben. Auch bei der SPD ging die Abwägung zugunsten eines Verzichts auf die Tiefgarage aus – schweren Herzens allerdings, denn gebraucht würden die zusätzlichen Stellplätze in der Altstadt in den Augen des Dritten Bürgermeisters Felix Bredschneijder unbedingt – erst recht, wenn man parkende Autos von der Straße wegbringen wolle.



Keine Probleme mit der Zustimmung zum geänderten Plan hatten die Grünen – sie hatten bereits 2019 beantragt, auf die Tiefgarage zu verzichten, wie Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann erinnerte. Auch ÖDP-Stadtrat Stefan Meiser hatte schon in der Vergangenheit gegen die Tiefgarage gestimmt.



Das Jugendzentrum selbst löst ohnehin keinen großen Stellplatzbedarf aus. Die erforderlichen 27 Plätze können in der Lechgarage nachgewiesen werden, wie Maximilian Tobisch, Referatsleiter Stadtplanung und Mobilität, sagte. Gleiches gilt für Anwohnerstellplätze.



Christian Hettmer (CSU) lobt den Stadtrat für seine „Fähigkeit, zu reflektieren“. Vom Tisch ist das Parkplatzthema aus seiner Sicht aber nicht. „Wir brauchen einen Auffangparkplatz von Südwesten her.“ In diesem Zusammenhang brachte Hettmer ein Parkhaus in Bahnhofsnähe ins Spiel, mit dem auch eine Mobilitätsstation verbunden werden könne.



Einstimmig fiel der Beschluss, das Jugendzentrum ohne Tiefgarage weiterzuplanen.