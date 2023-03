„Ohne Rolf“ im Landsberger Stadttheater

Von: Andrea Schmelzle

Teilen

„Ohne Rolf“ spricht durch Plakate: Christof Wolfisberg (rechts) und Jonas Anderhub (hier als Gespenst) begeistern mit Gedrucktem im Stadttheater. © Schmelzle

Landsberg - Wortwitz, ohne dass auch nur ein einziges Wort gesprochen wird? Dass das funktioniert, hat das Schweizer Duo „Ohne Rolf“ Freitagabend im ausverkauften Landsberger Stadttheater bewiesen. Die Zuschauer belohnen den gelungenen Balanceakt zwischen Diesseits und Jenseits mit tosendem Applaus.

Sprechen heißt bei den Kabarettisten Jonas Anderhub und Christof Wolfisberg blättern. Ihr Mittel zum Zweck: Papierplakate. Auf denen werden urmenschliche Themen zu geblätterter Komik – und regen zum Nachdenken an. Aber wer hat’s erfunden? Natürlich die beiden Schweizer selbst. 1999 testeten sie ihre Idee zum ersten Mal: Mit starrer Mine stellten sie sich in die Fußgängerzone und hielten ein Plakat mit „Hier gibt es nichts zu sehen“ vor sich. Die Leute wurden neugierig. „Hier wird nichts passieren“, lautete das nächste Plakat. Ihre Versuche, die Leute zum Gehen zu motivieren, erreichten das Gegenteil. Und so entstand ihre eigene Kleinkunstform, die schon zahlreiche Preise eingeheimst hat.



In „Jenseitig“ nehmen sich die beiden „Blattländer“ den großen Fragen an: Es geht um Leben und Tod. Unzählige Plakate haben sie im Gepäck. Das Erste: „Ich habe mir das Ende anders vorgestellt“. Das Letzte: „Ich habe mir den Anfang anders vorgestellt“. Philosophische Themen, große Emotionen. Und wer denkt, Plakate können keine Gefühle transportieren, irrt. Pointen kommen im Schnellschuss, Empfindungen sind messerscharf kalkuliert: durch nachdenklich langsames Blättern in Momenten des Sinnierens und einen hektischen, sich geradezu überschlagenden Papierboost für kochende Emotionen. Da kann die ‚Stimme‘ schon mal laut werden – und die Lettern fett und groß.



Der Konfettischnaps

Die großartige Mimik und Gestik der beiden trägt zur Tiefe des Abends bei. Denn sowohl im Diesseits als auch im Jenseits – oder irgendwo dazwischen – ist der Abend auch der Freundschaft gewidmet. Mehr noch, einer vertrauten Zweisamkeit, einer Symbiose: zwischen Jonas und Christof. Denn in „Jenseitig“ ist Jonas tot. Christof, lebt, aber ist einsam. Eigentlich traurig, das Publikum gackert trotzdem. Geht auch gar nicht anders. Schwere Themen werden durch Charme und Witz leicht: Zum Beispiel die Frage, woran man den Tod festmache? Am einfachsten an sich selbst, blättert Jonas und tackert seinem Freund das Plakat „Tod“ an die Stirn. Und wenn Christofs Einsamkeit zu unerträglich wird, hilft ein Schnaps – natürlich aus Konfetti.



„Buh“ sagt das Gespenst alias Jonas‘ Geist, der sich für das „massive Konfettiproblem“ seines Freundes entschuldigt. Die Kommunikation ‚Christof–Gespenst Jonas‘ läuft über ein Medium aus dem Publikum, das die abgelesenen Sätze mit Stimmverzerrer – unter dem Johlen der Zuschauer – vorträgt. Es entstehen Streitgespräche, ein Konglomerat an hervorgepressten Vorwürfen, bei denen die Wortplakate rasen. Dann Schwelgen in Erinnerungen, im Club, mit Funky-Music und rotem Licht, einem „Text on the Beach“ – aber der Tod ist omnipräsent: „Ich stelle mir das Jenseits vor allem überraschend vor“, blättert Christof. Die wohl schönste Überraschung für ihn: Wie wohl der Schöpfer aussieht. Vielleicht ja mit Hasenohren, Echsenhänden – und gepunkteten Gummistiefeln? Jonas Gott ist anders: „ein Magier in schwarzer Lederkluft“. Und schon stehen Hase und Magier auf der Bühne. Aber zweimal Gott, das gibt Probleme: „Wenn zwei behaupten, sie seien Gott, aber es nur einen gibt, muss der andere psychisch krank sein“.



Inmitten dieser Überlegungen wird es hell, jemand saugt Konfetti weg, räumt auf. „Ist das unser Erlöser?“ Oder doch eher der „Auflöser“? Die Schrift wird von Blatt zu Blatt unsichtbarer, die Plakatständer werden weggeräumt. Es bleiben: Jonas und Christof auf ihren Leitern. Ganz ohne Worte. Das Publikum jubelt.