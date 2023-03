„Kammermusik im Bibliothekssaal“ Landsberg: Haydn bis Ligeti

Von: Susanne Greiner

Das Minguet Quartett (v.l.) Ulrich Isfort, Anette Reisinger, Aida-Carmen Soanea und Matthias Diener. © Greiner

Landsberg – Ligetis Streichquartett Nr. 2 beginnt mit Stille: einer Generalpause von acht Sekunden. Als am Sonntag im Bibliothekssaal der erste Ton aus den gezupften Saiten sticht, ist das der Auftakt zu 20 herausfordernden Minuten. Die das Kölner Minguet Quartett mit mindestens so viel Leidenschaft meistert wie die Ligeti umrahmenden Werke von Haydn und Schubert.

Sein Quartett sei „unterirdisch miteinander verbunden, es gibt geheime Korrespondenzen, fast Reime, alle fünf Sätze sind sozusagen gleichzeitig anwesend“, sagte Ligeti über sein Werk. Was das Quartett durchzieht, ist Ligetis Spiel mit den Klangfarben der Streichinstrumente. Zupfen, Schlagen, Reiben, Streichen, dazu alle Bereiche zwischen Fortissimo und Pianissimo bis hin zur Stille: Wie laut kann ein Pizzicato sein, wie leise eine Saite angestrichen werden, sodass nur Obertöne, nur ein Geräusch zu hören sind? Aber auch Bewegungsmuster webt Ligeti in seine Komposition: ein schwebender, aufgrund von Mikrointervallen extrem dissonanter, langer Ton, in den sich wirre Schritte schleichen. Oder in „come un meccanismo di precisione“ ein Ton, der wie ein Ball mehrmals abprallt und sich ‚ausläuft‘. Der 1923 geborene und 2006 gestorbene Avantgardist spielt mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen. Und komponiert Tonballungen, die auch im Film „2001 – Odyssee im Weltraum“ zu hören sind.



Im Gegensatz zu Ligetis Technikverspieltheit steht Haydns Streichquartett F-Dur, darin vor allem das Andante mit satten, nahezu brummenden ‚Wohlfühl-Akkorden‘und einer Melodie , die auch Haydn offenbar nicht loslassen wollte und sie deshalb am Ende des Satzes nochmals wie ein Zauberer aus der Tasche zieht und variiert.



Schuberts „Der Tod und das Mädchen“ nimmt hingegen Ligetis ‚Spiel-Trieb‘ auf – aber nicht im Spiel mit der Technik, sondern in einem Austesten von Melodien und Variationen. Das Minguet Quartett beginnt zügig und gelassen. Aber schnell werden die Stimmen frei, baden im Gegensatz der Moll- und der Dur-Melodie und testen die maximal mögliche Dynamik. Beim Andante lässt Ulrich Isfort seine Geige singen. Und beim Melodie-Übergang ins Cello scheint Matthias Diener fast zu tanzen. Ein Gefühlsaufruhr aus bis dato (1824) Ungehörtem. Und mit dem Minguet Quartett ein Genuss sondergleichen.