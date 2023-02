Kammermusik in der Bibliothek Landsberg: Kargheit versus Schwelgerei

Von: Susanne Greiner

Das Leopold Mozart Quartett: (v.l.) Mariko Umae, Aleksandra Manic, Christian Döring und Johannes Gutfleisch. © Greiner

Landsberg – Angst, Beklemmung, Nervosität sind keine Stimmungen, die man beim Kammermusikkonzert erwartet. Das Publikum des Organisators der Konzertreihe im Bibliothekssaal Franz Lichtenstern ist aber daran gewöhnt, Ungewöhnliches auf die Ohren zu bekommen. Am Sonntagabend war es das 3. Streichquartett des zeitgenössischen Komponisten Heinz Winbeck (gest. 2019), das den nachfolgenden Beethoven zur akustischen Über-Schwelgerei verwandelte.

Erste Geigerin Mariko Umae setzt bei Winbecks erstem Satz aus der Stille kommend im zaghaften Pianissimo, mit rauem Saitenklang ein. „Unsicher suchend“ lautet Winbecks Spielanweisung. Und so schleicht sich der Geigenton in den Raum, passend zum düsteren Wetter unheilverkündend. „Jagdquartett“ hat Winbeck sein Quartett untertitelt. Was in Kombination mit den ersten Takten das Bild eines scheuen Tieres ergibt, gehetzt, nervös, ängstlich. Und genau diese Emotionen durchziehen alle vier Sätze, die mit minimalem Material aus präzise ‚breiten‘ Sechzehntelnoten, punktiertem Rhythmus und einem unheilschwangeren Septakkord in Moll arbeiten. Eine Art ‚Minimal Music‘, aber immer wieder programmatisch – als ob man, flapsig gesagt, Schubert in einen Mixer mit Steve Reich geworfen hätte.



Das Leopold Mozart Quartett meistert die technischen Herausforderungen – ein exaktes unisono trotz rasendem Rhythmus und vieler Generalpausen – souverän, ohne den gewollt mageren Klang der Saiten zu verlassen. Bis auf wenige Soli, beispielsweise von Johannes Gutfleisch am Cello, die abgebrochen und damit gebrochen wirken, bleibt der matte Klang der Saiten dominant, einzelne hohe Töne der Geigen wirken nahezu schmerzhaft – die ständige Bedrohung des Gejagten ist deutlich spürbar. Es ist kein leichtes Zuhören. Vor allem Winbecks Reduktion auf wenige Elemente überfordert zeitweise: Es ist keine Musik, die mit Abwechslung glänzt. Eher ein Rausch des Gleichklangs.



Beim ersten Akkord von Beethovens 12. Streichquartett Es-Dur – das der damals 55-Jährige in völliger Taubheit komponierte – löst sich der akustische Knoten der Beklemmung. So voll und warm können Streicher klingen, denkt man – die Diskrepanz zwischen Winbecks ‚Dürre‘ und Beethovens schwelgerischem Werk ist riesig. Und klanglich eine absolute Herausforderung – die das Quartett ebenso meistert.



Beethoven drückte mit dieser ‚pastoralen‘ Komposition seine Liebe zur Natur aus, was das nahezu überbordend Lyrische des Werkes – schon im ersten Satz hochromantisch sehnsüchtig, im zweiten Satz mit dramatischem Septakkord nahezu endlos mäandernd – nachvollziehbar macht. Eine „Einfachheit hinter einer überbordenden Fülle von Details versteckt“, formulierte es der Komponist Vincent d‘Indy. Oder auch ‚ungemein viel Noten‘ nach der Dürre des zeitgenössischen Winbecks.