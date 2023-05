Strauss und Mendelssohn im Zwiegespräch

Von: Susanne Greiner

Lieder von Strauss, Brahms und Mahler: Beim Kammermusikkonzert in der alten Bibliothek setzte Sopranistin Alexandra Steiner (Mitte) Stimmakzente. © Greiner

Landsberg – Man muss ein Streichquartett nicht unbedingt am Stück spielen. Das dachten sich die Musiker des Gärtnerplatztheaters und Sopranistin Alexandra Steiner beim letzten Kammerkonzert in der alten Bibliothek. Und ‚zerpflückten‘ nicht nur den Programmtitel, sondern auch die einzelnen Sätze eines Mendelssohn-Streichquartettes mit Gesangs-‘Einschüben‘ von Richard Strauss. Eine Idee, die neu hören ließ.

Mendelssohn werde meist zu langsam gespielt, sagte Hans von Bülow, selbst Klavierschüler bei Mendelssohn. Dementsprechend machten Kumiko Yamauchi, Daniela Steiner (beide Violine), Dorothea Galler (Viola) und Franz Lichtenstern (Cello) beim Streichquartett in die D-Dur ordentlich Tempo – hochpräzise. Denn von Bülow ordnet auch „strenge Taktobservanz“ und allgemein wenig „Empfindsamkeit“ für Mendelssohn an.



Große Empfindsamkeit setzten hingegen die zwischen die vier Sätze des Quartettes geschobenen Lieder von Strauss. Das „Kling Klang“ a der „Schlagenden Herzen“, von Sopranistin Alexandra Steiner feinsinnig moduliert, ließ Sehnsucht erahnen. Und bei Strauss‘ wunderschönem „Morgen!“ schmolz jegliche Nüchternheit dahin. Steiner harmonierte perfekt mit den Musikern und prononcierte den Liedtext gut verständlich – ein Anliegen, das dem Freund der Dichtkunst Strauss selbst am Herzen lag. Denn wenn seine „bescheidenen Kompositionen“ dazu beitragen könnten, das nicht-lyrische Publikum zu überzeugen, „so wäre niemand glücklicher als ich“, schrieb Strauss in einem Brief.



Den zweiten Teil eröffnete – als Geburtstagsgruß an Johannes Brahms – das vierstimmige Lied „O süßer Mai“, gespielt im Streichquartett. Dessen Dichter Achim von Arnim war auch einer der beiden Herausgeber der für die Romantik so bedeutenden Sammlung „Des Knaben Wunderhorn“, die als Basis für die folgenden Mahler-Lieder dient. Das Publikum lauschte ohne Zwischenapplaus, verschaffte der Musik Raum. Nach dem Verklingen von Mahlers „Himmlischem Leben“ herrschte kurz Stille, bevor der Applaus kam. Eine Zugabe spielten die Musizierenden allerdings nicht: Mahlers strahlend-schönem ‚Himmelreich‘ etwas entgegenzusetzen, sei eigentlich auch kaum möglich, so Lichtenstern: „Der Himmel braucht keine Zugabe.“