Landsberg feiert Kantersieg im Ostallgäu

Von: Toni Schwaiger

Super Stimmung bei Landsbergs Handballerinnen nach dem Kantersieg im Ostallgäu. © Stöcker

Landsberg – Einen Kantersieg haben Landsberg Handballerinnen am Wochenende bie der SG Kaufbeuren/Neugablonz gefeiert. 13:32 stand es am Ende einer einseitigen Bezirksoberliga-Partie, bei der sich drei Landsbergerinnen jeweils achtmal in die Torschützenliste eintrugen: Veronika Stöcker, Madja Marx und Lena Essig.

Auch wenn es zum Tabellenschlusslicht ging: Auf die leichte Schulter nehmen wollten Handball-Damen des TSV Landsberg das Spiel im Ostallgäu nicht. Es so dauerte es auch etwas, bis die Lechstädterinnen in Fahrt kamen. Nach neun Minuten war der anfängliche Rückstand mehr als ausgeglichen: 3:9 der Spielstand.



Die Vorgaben, im Angriff mit Tempo zu spielen, setzten die Damen aus der Lechstadt schnell um (11:5/18.) und die Abwehr stand wieder sicher – allemal mit Veronika Stöcker im Tor. Zur Halbzeit stand es 14:6 aus Landsberger Sicht.



Im zweiten Abschnitt ging das Torewerfen munter weiter – in einem Tempo, dem die Gastgeberinnen einfach nicht folgen konnten. Jetzt feierte Nadja Marx nach ihrer Pause im TSV-Tor ihr Comeback. Und sie zeigte gleich wieder, was sie drauf hat. Wie schon Veronika Stöcker in der ersten Halbzeit entschärfte auch sie einen Siebenmeter.



Der Spielverlauf erlaubte es Trainer Christoph Spit­schan, allen Akteurinnen von der gut besetzten Bank Einsatzzeiten zu geben. In der 36. Minute lag Landsberg zehn Tore vorne (18:8), das Spiel war spätestens jetzt entschieden. Da darf man es auch ein wenig lockerer angehen. Am Ende stand ein auch in der Höhe verdientes 13:32 an der Anzeigentafel.



„Das war wieder eine Topleistung des Teams. Sie haben das, was wir uns vorgenommen hatten, gut umgesetzt, mit Tempo gespielt und als Mannschaft überzeugt,“ war TSV-Trainer Christoph Spitschan nach der Partie rundum zufrieden. „Macht Spaß, die Mannschaft zu trainieren.“



In der Tabelle der Bezirksoberliga liegt Landsberg weiter auf Platz 4.