Anschluss möglich

Kapazitätsprobleme beim Stromnetz im Landsberger Frauenwald

Von: Nathalie Schelle, Susanne Greiner

Auf dem Firmendach mit rund 3.000 Quadratmetern (vorne) wollte SIP knapp 400 kWp Leistung per PV-Anlage gewinnen. Das war wegen fehlender Netzkapazität nicht möglich. Die PV-Anlage auf dem Dach der Firma Vissmann (hinten) besteht schon länger. © SIP

Landsberg – „Wir brauchen mehr Tempo beim Ausbau der Solarenergie“, erklärt Bundesminister Habeck beim zweiten Photovoltaik-Gipfel. Unter anderem sollen vermehrt Dächer im Gewerbe für PV-Anlagen genutzt werden. Die gäbe es auch im Landsberger Industriegebiet Frauenwald. Zum Beispiel das Dach des SIP Scootershops, der dort auch eine Anlage plante. Die steht aber gewissen Hürden gegenüber: Denn das Netz im Frauenwald ist nicht für die höhere Belastung ausgelegt, was auch der Firma IMT bereits Probleme machte (der KREISBOTE berichtete).

Die Umsetzung der Idee von SIP-Geschäftsführer Ralf Jodl begann schon vor einem Jahr: Das Unternehmen plante auf dem rund 3.000 Quadratmeter großen Dach eine PV-Anlage, um erneuerbare Energie für die Firma zu produzieren. „Wir haben uns das dann von unserer Elektroinstallationsfirma anbieten lassen“, erklärt Jodl. „Knapp 400 kWp (Kilowattpeak) Leistung wären demnach auf dem Dach möglich.“ Es folgte eine Anfrage bei den Stadtwerken – die die Anfrage laut Jodl ablehnten. Denn das Trafohaus und das Kabel in der Straße seien schon ausgelastet. „Jetzt haben wir mit Müh und Not 100 kWp auf das Dach bauen können – das ist jetzt das Maximale, was wir einspeisen können“, sagt Jodl.



Zweimal habe er bei den Stadtwerken nachgefragt, ob und wann die Infrastruktur ausgebaut werde. Deren Antwort: Momentan sei nichts geplant, auch auf längere Zeit nicht. Er könne ein eigenes Trafohaus bauen, hätten ihm die Stadtwerke vorgeschlagen, berichtet der Geschäftsführer. „Aber so kann man nicht planen und erstickt die Investition in die Erneuerbaren.“ Er frage sich, wie der geforderte Ausbau der Erneuerbaren funktionieren solle, „wenn es die Stadtwerke nicht schaffen, die Infrastruktur anzupassen“. Ihm sei bewusst, dass eine solche Anpassung nicht von „heute auf gleich“ zu schaffen sei. Aber das Thema ‚Energiewende‘ sei ja auch nicht ganz neu. „Da müssen die Stadtwerke ran und die Infrastruktur vergrößern oder anpassen.“



Anschluss möglich

Dass SIP nur 100 kWp zugesagt werden konnten, bestätigt die Pressesprecherin der Stadtwerke Landsberg Kathrin Weber. „Für 300 kWp oder 400 kWp müsste der Anschluss des Kunden am Mittelspannungsnetz erfolgen.“ Was „ohne weitere Netzausbaumaßnahmen“ schon damals, beim SIP-Antrag vor einem Jahr, möglich gewesen sei. Ein Ausbau dieses Netzes wäre somit nicht notwendig. Die Stadtwerke hätten mit den SIP-Geschäftsführern und deren Elektrobetrieb im September versucht, eine Lösung zu finden. Damals habe man drei Anschlussvarianten vorgeschlagen, wobei sich der Anschluss an das Mittelspannungsnetz, dessen Anschlusspunkt rund 15 Meter vom Kundengrundstück entfernt liege, als „gesamtwirtschaftlich günstigster“ ergeben habe. Dafür sei aber „eine kundeneigene Abnehmerstation, sprich Trafostation notwendig“, eine „nicht unübliche“ Forderung.



Die Begründung der Stadtwerke für den ‚nicht unüblichen Selbstbau‘ einer Abnehmerstation liegt in der Definition des Begriffs ‚gesamtwirtschaftlich am günstigsten‘. Dafür würden die zu erwartenden Kosten für Kunden und Netzbetreiber addiert und je Variante verglichen, um einen „kosteneffizienten Netzausbaus“ zu verfolgen, so Weber. Die Kosten, die dabei für den Netzbetreiber entstehen, müssten aber „über die Netzentgelte an alle Landsberger Bürger (unabhängig vom Stromlieferanten) weitergegeben werden“. Die Kosten, die die Stadtwerke für die neue Trafostation aufbringen müssten, würden alle Stromverbraucher in Landsberg betreffen.



Dass die Energiewende und der damit verbundene notwendige Netzausbau auch zu Lasten der Bürger gehe, ist für Jodl nichts ungewöhnliches: „Für die Autobahn zahlen ja auch alle – auch die, die sie nicht benutzen.“ Ein eigenes Trafohaus zu bauen, das laut Jodl rund 180.000 Euro kosten würde, rechne sich für die auf dem Dach mögliche Gesamtleistung von maximal 400 kWp aber nicht. „Da müssten wir schon mindestens 900 kWp schaffen.“ Für die jetzt installierte Anlage habe man bereits rund 200.000 Euro investiert. Ihm sei schleierhaft, wie die von der Regierung geforderte Forcierung erneuerbarer Energien unter diesen Bedingungen möglich sein solle.



Einfach zu spät?

Jodl fragt sich auch, wie die ‚Kapazitäten-Vergabe‘ im Frauenwald laufe. Immerhin hätten andere Firmen wie der benachbarte Vissmann oder Edeka weitaus größere PV-Anlagen installiert. Ob es da einen Schlüssel pro Grundstücksgröße gebe „oder zählt da die Devise ‚Wer zuerst kommt, mahlt zuerst‘? Sind wir also einfach zu spät dran?“ Er habe dazu auch bei den Stadtwerken nachgehakt, bisher aber keine Antwort bekommen. Eine Anfrage der Redaktion bei den Stadtwerken, ob andere Firmen im Frauenwald bereits eigene Trafostationen errichtet haben und ob es eine Art ‚Vergabe-Prinzip‘ gibt, wurde bisher – aufgrund des Brückentags – noch nicht beantwortet.