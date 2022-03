Katalysator-Klau in Landsberg

Von: Susanne Greiner

Diebe stehlen Katalysatoren aus hochwertigen Fahrzeugen, auch, um die Edelmetalle darin zu verkaufen. © Marijan Murat/dpa

Landsberg - Erst in den letzten Tagen ist ein Katalysator am Wiesenring aus einem Auto ausgebaut worden. Jetzt hat es einen Pkw-Fahrer erwischt, der sein Auto am Pendlerparkplatz bei der Autobahnanschlussstelle Landsberg Ost abgestellt hatte. Und einen Pkw-Fahrer am Klinikums-Parkplatz.

Laut Polizei Landsberg stand der BMW des ersten Beklauten über das Wochenende vom 25. bis 28. Februar auf dem Parkplatz. Der Katalysator sei herausgetrennt und geklaut worden, wobei auch der Unterboden des Fahrzeugs beschädigt wurde. Sachschaden: rund 1.000 Euro. Die Polizei Landsberg bittet Zeugen, sich unter Telefon 08191/932-0 zu melden.

Zwischen vergangenem Montagmittag und dem späteren Abend sei dann an einem auf dem Parkplatz des Klinikum Landsberg geparkten Pkw - ebenfalls ein BMW - der Katalysator herausgetrennt worden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.200€. Abgesehen hätten es die Diebe meist auf hochwertige Bauteile, so die Polizei.

Auf die Nachfrage, ob die Diebstähle eventuell von immer den selben Tätern ausgeführt wurden, antwortet Polizeipressesprecher Markus Fische, aktuell habe man dafür keine Verdachtsmomente im Rahmen der Spurensicherung. „Ausschließen lässt sich das aber natürlich nicht.“