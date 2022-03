Kaufering: 73-Jähriger fährt gegen Fahrzeuge, Bäume und Straßenlaterne

Von: Andrea Schmelzle

Zwei Fahrzeuge, drei Bäume und eine Straßenlaterne hat laut Polizei ein 73-Jähriger aus Kaufering „mitgenommen“, als er gestern mit zwei unterschiedlichen Pkw unterwegs war. © David Inderlied/dpa/Illustration

Kaufering – Gleich einen Rundumschlag gemacht hat ein 73-Jähriger Kauferinger, als er gestern zwischen 10.30 und 11.15 Uhr erst mit einem Ford, dann mit einem BMW unterwegs war und insgesamt zwei Fahrzeuge, drei Bäume und eine Straßenlaterne „mitgenommen“ hat. Die Polizei Landsberg sucht Zeugen.

Zwei Fahrzeuge, drei Bäume und eine Straßenlaterne sind zu Schaden gekommen, als gestern zwischen 10.30 und 11.15 Uhr ein 73-Jähriger aus Kaufering mit seinem Ford unterwegs war. In der Schillerstraße beschädigte er laut Polizei bei einem „Streifzusammenstoß“ einen geparkten Pkw an der Fahrerseite. Danach fuhr er gegen einen Baum. Nach Austausch der Personalien mit der Geschädigten fuhr er auf dem Heimweg weitere zwei Bäume an – inklusive einer Straßenlaterne. Gegen 11 Uhr hat er offenbar das Fahrzeug gewechselt: Mit einem BMW fuhr er laut Polizei beim Abbiegen von der Schillerstraße in die Albert-Schweitzer-Straße auf einen geparkten Pkw.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest: Der 73-Jährige fuhr ohne Führerschein - der wurde ihm letztes Jahr entzogen. Gesamtschaden: etwa 27.000 Euro. Die Polizei Landsberg bittet um Hinweise, Tel. 08191/9320.