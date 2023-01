Eilmeldung

Kanalgebühr: Kaufering rechnet jahrelang falsch ab!

Von: Ulrike Osman

Es gärt in den Kommunalwerken Kaufering: Die Kommunalaufsicht im Landratsamt hat den Gebührenteil der Entwässerungssatzung 2019 für nichtig erklärt. © PantherMedia

Kaufering – Seit vielen Jahren kämpfen Kauferinger Bürger mit einem im wahrsten Sinne des Wortes anrüchigen Problem. Den Anwohnern im Nordwesten der Marktgemeinde stinkt das aus Igling kommende Abwasser, und zwar gewaltig. Aus dem Übergabeschacht am Wörnitzweg steigt immer wieder ein Geruch nach faulen Eiern, verursacht durch Schwefelwasserstoff. Um endlich Bewegung in die Sache zu bringen, legten einige Bürger Widerspruch gegen den Abwassergebührenbescheid 2021 ein – zu Recht, wie sich jetzt herausgestellt hat.

Peinlich für die Marktgemeinde: Die Kommunalaufsicht im Landratsamt hat die 2019 erlassene Abwassergebührensatzung für nichtig erklärt. Der Markt sei verpflichtet, eine gesplittete Abwassergebühr einzuführen statt, wie bisher, den sogenannten Frisch­wassermaßstab zugrunde zu legen. Hierbei werden die Abwassergebühren über den Trinkwasserverbrauch festgelegt und der Niederschlagswasserabfluss eines Grundstücks nicht gesondert ausgewiesen.



Zulässig ist dies laut Kommunalaufsicht aber nur dann, „wenn die durch Gebühren zu deckenden Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung lediglich geringfügig sind“. Als Geringfügigkeitsgrenze gelten zwölf Prozent der Gesamtkosten. Dieser Anteil werde in Kaufering überschritten. „Im Ergebnis ist der Gebührenteil der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung des Marktes Kaufering vom 12.12.2019 nichtig. Der darauf basierende Gebührenbescheid ist folglich rechtswidrig. Er ist im Rahmen dieses Widerspruchsverfahrens aufzuheben“, teilt die Kommunalaufsicht den Beschwerdeführern in einem Schreiben vom 19. Dezember 2022 mit.



Den Anliegern am Wörnitzweg geht es nicht in erster Linie um die Gebühren, wohl aber darum, im „jahrzehntelangen Trauerspiel über die Entsorgung des Iglinger Abwassers über das Kauferinger Kanalnetz“ einen Fortschritt zu erzielen, sagt Anwohner Klaus Frösel. Mit dem Nachweis, dass auf der Basis falscher Zahlen operiert werde, habe man das Argument ausgehebelt, die Kauferinger Abwassergebühren würden ohne die Einleitung aus Igling zu stark steigen.



Außerdem müsse im Zuge der nun anstehenden Neuberechnung der Gebühren auch die Gemeinde Igling ein Einleiterkataster erstellen. Dieses wiederum könne helfen, den Ursachen der Geruchsproblematik auf die Spur zu kommen. Bis dahin sollten „seitens der Gemeinde Igling keine Tatsachen geschaffen werden“, so Frösel. Er bezieht sich auf die geplanten Baumaßnahmen, mit denen der Schwefelwasserstoffgestank aus dem Wohngebiet herausgehalten werden soll.



Dies soll mit Hilfe einer Freispiegelleitung geschehen, die einen etwa 800 Meter langen Abschnitt der bisherigen Druckleitung ersetzen soll. Dazu müssen auch neue Be- und Entlüftungsschächte gebaut werden. Die geruchsgeplagten Anwohner befürchten allerdings, dass das Problem dadurch nur verlagert wird. Der Kanal verläuft entlang eines Feldwegs zwischen Kaufering und Igling. Dies sei ein beliebter Spazierweg – „und ausgerechnet da soll der Kanal geöffnet werden“, kritisiert Frösel. Auch Anwohner des Ahornrings würden beeinträchtigt.



Eilmeldung

Die Kommunalwerke Kaufering reagierten unterdessen auf den Widerspruchsbescheid der Kommunalaufsicht mit einer „Eilmeldung“ an die Bürgerinnen und Bürger. Darin teilt der Eigenbetrieb des Marktes Kaufering mit, dass die Wasser- und Abwasserbescheide 2022 verspätet – bis Ende Februar – zugestellt werden. Zuvor werde der Marktgemeinderat – „voraussichtlich in seiner Februar-Sitzung“ – eine Neufassung der Abwassergebührensatzung beschließen. Über die Gründe dafür wird in dem Papier kein Wort verloren.

Klaus Frösel schließt daraus, dass die Bürger wohl weiterhin nicht über das eigentliche Problem – „nämlich die seit Jahren fehlerhafte Abrechnungspraxis“ – informiert werden sollen. Auch könne der Marktgemeinderat so schnell nur eine Übergangssatzung, nicht aber eine wirkliche Neufassung der Abwassergebührensatzung beschließen, da hierfür umfangreiche Daten­erhebungen notwendig seien – einschließlich der mit Spannung erwarteten Einleiterkataster.



Aus dem Kauferinger Rathaus war auf Anfrage des KREISBOTEN bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme zu der Thematik zu bekommen.