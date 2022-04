Kaufering erneuert über 50 Jahre altes »Pumpwerk Höfle«

Von: Andrea Schmelzle

Problem Nummer eins ist auch im Kauferinger Pumpwerk die marode Technik. (Symbolbild) © tom

Kaufering – Das Pumpwerk Höfle ist in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik – was vor allem im Bereich der Sicherheit bedenklich ist. Auf dem Werkausschuss der Kommunalwerke wurde daher vergangenen Donnerstag über Maßnahmen gesprochen. Regina Hausner von der mit einer Vergleichsstudie beauftragten Planungsgesellschaft stellte zwei Möglichkeiten vor: Sanierung versus Erneuerung. Nach anfänglichen Zweifeln entschieden sich die meisten Ausschussmitglieder dafür, das Pumpwerk zu erneuern.

Schon Ende der 60er Jahre wurde das Pumpwerk neben den Kauferinger Sportanlagen gebaut. Es pumpt das Schmutzwasser des Ortsteils Höfle hoch und „schiebt“ es in Richtung Raiffeisenstraße. Von dort fließt es bis zur Kläranlage nördlich der Marktgemeinde. Der Zustand des Pumpwerks sei „augenscheinlich nicht mehr so besonders“, äußert sich Regina Hausner vor dem Ausschuss. Der Putz sei aufgeplatzt, die Tür nicht mehr druckdicht und auch innen gebe es diverse bauliche Mängel, hauptsächlich dem Alter geschuldet: etwa die zu kurzen Tritte der Treppe oder eine zu hohe Feuchtigkeit. Zudem seien die hygienischen Zustände problematisch – beispielsweise beim nachträglich eingebauten Trinkwasseranschluss. Im ganzen Innenbereich habe sich mittlerweile eine „Explosionszone“ gebildet. Das sei von der Sicherheitsbeurteilung natürlich „ziemlich schlecht“.



Der Vorlagebehälter befinde sich sehr nah am Eingang, erklärt der Leiter der Kommunalwerke Thomas Schillinger auf Nachfrage des KREISBOTEN. Das sei quasi ein tiefer Schacht mit einem Metalldeckel, in dem sich das Abwasser befindet. Wenn der Deckel zufällig mal auf sei, könne dort jemand hineinfallen. Zudem sei der Deckel nicht geruchsdicht. „Da können Gase austreten, die möglicherweise entzündlich sind.“ Im Innenraum befinde sich noch die gesamte Elektroinstallation, zwar mittlerweile in einem Schaltschrank, dennoch: „Die gehört eigentlich nicht in den Raum“, so der Technische Leiter. Aber damals habe man eben so gebaut.



Dass Handlungsbedarf besteht, ist also klar. Nur in welche Richtung soll es gehen? Bei einer Sanierung würde der beschädigte Putz zunächst offen gelegt, erklärt Hausner, und schadhafte Stellen entfernt. Hierbei werde die Bewehrung freigelegt, um korrosionsverhindernde Maßnahmen durchzuführen. Insgesamt sei eine Sanierung zwar günstiger, aber die Lebensdauer betrage nur 20 Jahre. Zudem sei der Aufwand während der Bauphase ziemlich hoch. Man benötige ein Provisorium, mit dem man währenddessen arbeiten könne. „Eine Sanierung ist risikobehaftet“, ergänzt Schillinger. „Da weiß man nie, was noch kommt“ – eventuell auch zusätzliche Kosten. Mit einer Sanierung könnten die arbeitsschutztechnischen Aspekte zudem nicht restlos abgedeckt werden.



Anders bei einem Neubau, der deutlich leichter zu handhaben sei. Während der gesamten Bauzeit könne das jetzige Pumpwerk weiterlaufen. Vor allem aber entspreche ein Neubau in allen Belangen dem aktuellen Stand der Technik und habe eine Lebensdauer von 50 Jahren. Allerdings sei diese Lösung um rund 120.000 Euro teurer als ein Sanierung. Die Erneuerung der Pumpen ist für beide Optionen geplant.



Einige Mitglieder des Werkausschusses sahen das anfangs kritisch. Markus Wasserle (SPD) gab aus Gründen des Klimaschutzes zu bedenken: „Wir haben ein Gebäude, das man erhalten kann.“ Für Stephan Nitsche (CSU) seien die Mehrkosten für den Neubau zu überdenken. Das würde sich schließlich auf die Gebühren auswirken. „Die mehr als 100.000 Euro, die da drin stecken, die zahlen wir am Ende alle.“



Kauferings Bürgermeister Thomas Salzberger (SPD) sprach sich schließlich für den Neubau aus: Es sei ein sehr altes Gebäude, vom Arbeitsschutz bedenklich. Man habe da „als Arbeitgeber auch eine Fürsorgepflicht“. Auch Schillinger befürwortet den Neubau. Allein schon, weil „wir dann 50 Jahre ein Pumpwerk haben, das alle Anforderungen erfüllt. Und nicht 20 Jahre eines, das immer noch nicht optimal ist und Mängel hat. Wir schalten um – und es läuft“, fasst er zusammen.



Am Ende ließen sich (fast) alle Zweifler umstimmen. Mit 7:1 Stimmen (dagegen: Nitsche) wird die Kauferinger Verwaltung beauftragt, die Planungsleistungen für den Neubau des Pumpwerkes zu vergeben.