Pläne durchkreuzt

Kaufering: Gastgeber für ukrainische Familie

Von: Andrea Schmelzle

Verstehen sich gut: Jochen Schuppener (links) mit (v.l.) Ali (11), Sharifa (9), Mutter Alesya (35) und Emili (6). Die Vier sind dankbar für die enorme Hilfe, die sie nicht nur von den Schuppeners, sondern auch von Nachbarn und ihrem gesamten Umfeld bekommen. © Schmelzle

Landkreis – Immer mehr Ukrainer:innen müssen ihrer Heimat auf der Suche nach Zuflucht den Rücken kehren. 6,5 Millionen Menschen befinden sich allein innerhalb der Ukraine auf der Flucht. Zudem sind es mittlerweile knapp vier Millionen, die aus der Ukraine geflohen sind – zunächst in die Nachbarländer, von dort aus weiter, unter anderem nach Deutschland. Der Großteil von ihnen sind Frauen und Kinder. So wie die 35-Jährige Alesya, der es mit ihren drei Kindern schon zu einem frühen Zeitpunkt gelungen ist, vor den immer schlimmer werdenden Kampfhandlungen zu fliehen. Gelandet sind sie in Kaufering – und leben bei Jochen und Christine Schuppener, die ihnen fürs Erste eine Etage ihres Hauses zur Verfügung gestellt haben. Der KREISBOTE hat mit Gastgeber und Gästen gesprochen.

„Als die Vier hier ankamen, hatten gleich alle Corona“, berichtet Jochen Schuppener. Was nicht weiter verwunderlich sei – nach stundenlangem Warten an der Grenze, unter Menschenmassen, dicht an dicht aneinandergedrängt, meist ohne Maske. Für ein erstes Einleben in der Fremde, mit einer aufgrund der traumatischen Erlebnisse ohnehin schon angeschlagenen Psyche, sei die Isolation allerdings äußerst kontraproduktiv gewesen. Da sei Bewegung wichtig, Sport, Kontakte außerhalb der eigenen vier Wände, Naturerlebnisse erfahren. Schuppener weiß das, denn als interkultureller Coach und psychologischer Berater unterstützt er, wie auch seine Frau Christine, Menschen in Übergangssituationen von einer Kultur in die andere. Der 56-Jährige hat mit seiner Familie selbst viele Jahre im Ausland gelebt und weiß, wie es sich anfühlt, fremd zu sein. Mit einem Unterschied: „Unser Fremdsein war freiwillig gewählt.“ Das sei etwas ganz Anderes.



Seine Frau und er hatten gerade eine Teeküche in eine Etage ihres Hauses am Rande von Kaufering eingebaut, die sie für Seminare nutzen. „Wir haben Platz und wollten eigentlich anderweitig ab und zu vermieten, wenn wir beruflich unterwegs sind.“ Doch es kam anders. Nämlich Krieg in Europa – mit riesigen Fluchtbewegungen aus der Ukraine. Alle suchen eine Bleibe. Über 800 aus der Ukraine Geflüchtete leben derzeit im Landkreis Landsberg.



Für die Schuppeners war klar: „Wir möchten helfen. Nichts anderes würden wir uns auch wünschen, wenn wir in Not sind.“ Und hinterließen ihre Kontaktdaten bei „Jugend mit einer Mission“, die den ankommenden Geflüchteten im Schloss Hurlach ein erstes Dach über dem Kopf bieten. Auch für Alesya, ihren Sohn Ali und die beiden Töchtern Sharifa und Emili, die am 3. März hier eintrafen. Schon nach einigen Tagen erhielt Jochen Schuppener einen Anruf – seitdem leben die Vier bei ihm im Haus. Können etwas verschnaufen, nach all den Strapazen der Flucht und vor allem nach der großen Angst zuvor, daheim, in Dnipropetrowsk.



Pläne durchkreuzt



In der Stadt mit knapp einer Million Einwohner hat die Familie in einer drei-Zimmer-Wohnung eines neunstöckigen Hauses gewohnt. Alesyas Partner, ein Palästinenser, ist Arzt und lebt derzeit in Katar, erzählt sie mithilfe von Dolmetscherin Lilli, einer aus Kasachstan stämmigen Nachbarin der Schuppeners. Nur alle vier Monate kann er seine Familie zwei Wochen lang sehen. Früher hatte Alesya als Verkäuferin in einem Modegeschäft gearbeitet. Das letzte halbe Jahr sei sie damit beschäftigt gewesen, sich einen Traum zu erfüllen und sich selbstständig zu machen, als Designerin für Sportkleidung. Aber der Krieg funkte dazwischen.



Exakt bis zum 24. Februar habe jeder noch gedacht: „Dazu wird es nicht kommen“, berichtet Alesya. Als dann die Bomben fielen und Raketen abgefeuert wurden, ständig Sirenen Alarm verkündeten, sie fünf bis sechsmal pro Tag mit ihren Kindern in den Keller fliehen musste, da sei sie unruhig geworden. Nicht nur das. Sie hatte Angst. „Die Kinder haben nur noch geschrien und geweint“, sagt Alesya. Manchmal sei die Sirene erst losgegangen, nachdem die Rakete längst irgendwo eingeschlagen war. Immer mehr Menschen hätten die Stadt verlassen.



Beschwerlicher Weg



Gemeinsam mit ihrem Partner sei die Entscheidung gefallen: Zusammen mit dessen Bruder und seiner Familie, ihrer Mutter und ihren drei Kindern hat sich Alesya – jeder mit nur einem kleinen Gepäckstück in der Hand – auf den Weg gemacht. 20 Stunden ist die Truppe mit dem Bus bis nach Lviv, dann weiter direkt zur polnischen Grenze gefahren, um dort acht Stunden in eisiger Kälte Schlange zu stehen. Auf polnischer Seite sind sie in einem großen, „völlig überfüllten“ Aufnahmezentrum gelandet, haben erneut Stunden mit der Registrierung verbracht. Die Kinder übermüdet, verängstigt, verstört. Dort, an der Grenze, seien viele Helfer mit Kleinbussen gewesen – und so habe es sich „per Zufall“ ergeben, dass sie weitere 14 Stunden später in Hurlach landeten.



Hier seien sie „sehr gut aufgenommen worden“, berichtet Alesya. Es habe gleich Waschmöglichkeiten und gutes Essen gegeben. Dennoch habe sie viel geweint – da waren die Ängste und die Unsicherheit, wie es weitergehen soll. Der Bruder ihres Partners hat mit seiner Familie eine Bleibe in Augsburg gefunden, Alesyas Mutter wohnt ebenfalls in Kaufering. Sie selbst ist nach fast drei Wochen bei den Schuppeners – mittlerweile registriert – zuversichtlicher. Ihre Kinder besuchen die Grundschule in Kaufering, Ali spielt Fußball, die Mädels tanzen Zumba. Sie fühlen sich sicher und herzlich aufgenommen. In ganz Kaufering gebe es eine „wahnsinnige Solidarität“, freut sich Schuppener. Ob gratis Brot beim Bäcker, kostenfreie Behandlung beim Zahnarzt – oder Nachbarn, die Bedarfsartikel vorbeibringen, von Mikrowelle über Kleidung bis hin zu Fußballschuhen oder Fahrrädern für die Kinder. Damit sausen sie schon emsig in der Siedlung herum. „Es ist schön, wenn man den Kindern, die solche Ängste ausgestanden haben, Freude geben kann“, meint Schuppener. Und organisiert schon mal mit ihnen „Detektivspiele“ oder entsendet sie mit kleinen „Forschungsaufträgen“ in die Nachbarschaft – um Kontakte zu knüpfen. Oft seien Kinder nach solchen Erfahrungen verstört und verhaltensauffällig, meint Schuppener. Das sei bei Alesyas Kindern nicht so. Man spüre, dass die Mutter „wohl vieles richtig gemacht habe“, ihren Kindern Zusammenhalt und Sicherheit gebe.



Alesya würde gerne arbeiten gehen, etwa als Verkäuferin. Aber sie spricht kein Deutsch, ein Sprachkurs ist daher ihr erstes Ziel. Wenn ihre Stadt nicht komplett zerstört wird, würde sie jedoch gerne zurück in ihre Heimat, sagt sie. Ob und wann das sein wird, ist ungewiss.