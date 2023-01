Die Finanzen fest im Griff

Von: Nathalie Schelle

Bürgermeister Thomas Salzberger (links) und Geschäftsleiter Dominic Jödicke (rechts) begrüßen den neuen Kämmerer Robert Thaller. © Markt Kaufering

Kaufering – Seit Juni vergangenen Jahres war der Bürostuhl des Finanzen-Chefs im Markt Kaufering leer. Seit 1. Januar hat jetzt Robert Thaller aus Peiting einen festen Platz im Kauferinger Rathaus: Er ist der neue Kämmerer.

Robert Thaller kommt aus Peiting. Er hat dort gelebt bis er 16 Jahre alt war. Dann verschlug es ihn zur Bundeswehr – als Verwaltungsbeamter. Bis 1990 durchlief er dann dort den Beamtenprozess, außerdem war er zwei Jahre lang Soldat. Als er bei der Bundeswehr entlassen wurde, trieb es ihn nach Hof im Nordosten Bayerns. Der Grund: Dort absolvierte er dann sein Beamtenstudium.



Als „fertiger“ Beamter arbeitete er zehn Jahre in Halblech im Ostallgäu als Geschäftsleiter und Kämmerer. Dann schlug er den Weg des Rechnungsprüfers ein und arbeitete in diesem Beruf ebenfalls zehn Jahre, diesmal im Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen. Es folgten zwei Jahre in Wessobrunn im Landkreis Weilheim-Schongau, wieder als Geschäftsleiter, bevor er dann zum 1. Januar nach Kaufering wechselte. „Ich wollte wieder im Finanzbereich arbeiten“, begründet Robert Thaller seine Entscheidung, sich auf die freie Stelle des Kämmerers in Kaufering zu bewerben.



Während Thaller noch in Wessobrunn angestellt war, bekleidete Christoph Echter das Amt des Kämmerers in Kaufering. Er arbeitete dort von August 2020 bis Juni 2022. Bis Oktober 2019 arbeitete er in der Verwaltungsgemeinschaft Buchloe und wechselte dann nach Kaufering. Er verließ die Marktgemeinde jedoch wieder, weil er heimatnäher arbeiten wollte. Christoph Echters Vorgänger war Winfried Plaß. Der beendete seine Tätigkeit als Kämmerer und Geschäftsleiter in Kaufering nach 35 Jahren Dienst im Juli 2020.

Robert Thaller wohnt immer noch in Peiting und ist Hobby-Sänger und Fotograf. Er ist verheiratet und inzwischen 59 Jahre alt. Dass er in diesem Alter erst im Kauferinger Rathaus einsteigt, sieht Bürgermeister Thomas Salzberger als einen Vorteil. Da die Gemeinde viele wichtige Projekte habe, helfe die Erfahrung Thallers enorm. Er müsse daher nicht erst noch eingelernt werden, wie es bei einem jüngeren Kollegen der Fall hätte sein können.



Während Thaller die Kämmerei leitet, soll ein junger Nachfolger qualifiziert werden. Dieser werde auch auf Weiterbildungen geschickt. Bis dahin ist aber erstmal der Peitinger an der Front und kümmert sich um die Finanzen der Gemeinde Kaufering.