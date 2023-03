Kaufering jongliert im Haushalt 2023 mit Rekordsumme

Von: Ulrike Osman

Im Baugebiet Lechfeldwiesen V in Kaufering wird gespart, zum Beispiel beim Einbau von Küchen. © Gemeinde Kaufering

Kaufering - Der Haushalt der Marktgemeinde für das Jahr 2023 ist unter Dach und Fach. Insgesamt bewegt Kaufering heuer im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt eine Rekordsumme von zusammen 47,3 Millionen Euro. Besonders im Vermögenshaushalt ist das Volumen stark gestiegen, denn Kaufering hat in diesem und den folgenden Jahren 2026 eine Reihe großer Investitionen vor.

Auf der Agenda der Marktgemeinde stehen Sanierungsmaßnahmen an den Schulen, der Neubau des Feuerwehrhauses, Baumaßnahmen an Kindergärten, Sporthallen und Straßen sowie das Neubaugebiet Lechfeldwiesen V. Hier errichtet die Marktgemeinde 170 Wohnungen, 70 Prozent davon als geförderter Wohnungen, die sie auch selber vermieten will.



Um die Investitionen zu stemmen, ist in diesem Jahr eine Rücklagenentnahme von vier Millionen Euro sowie eine Neuverschuldung von drei Millionen Euro vorgesehen. Gleichzeitig werden ältere Darlehen getilgt, doch am Ende des Jahres wird der Schuldenstand der Marktgemeinde von 6,8 auf 8,9 Millionen Euro angewachsen sein.



Die vorgeschriebene Mindestzuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt erreicht Kaufering voraussichtlich weder in diesem noch in den kommenden Jahren. Heuer müssten es 782.000 Euro sein - tatsächlich werden es jedoch nur 59.300 Euro, wie Kämmerer Robert Thaller ausführte. In den Folgejahren sinkt die Zuführung noch weiter. Dass außerdem mit einer höheren Kreisumlage zu rechnen sei und die Zinsen weiter steigen dürften, bringt die Finanzen der Marktgemeinde zusätzlich unter Druck.



Um die Genehmigungsfähigkeit des aktuellen Haushalts zu klären, wurde er bereits vor der Beschlussfassung im Marktgemeinderat der Rechtsaufsicht im Landratsamt vorgelegt. Von dort seien „sehr positive Signale“ gekommen, wie Bürgermeister Thomas Salzberger (SPD) betonte.



Allerdings sieht das Landratsamt die Schuldenentwicklung „nicht ganz entspannt“, schränkte Thaller ein. Bis Ende 2026 könnten die Rücklagen nahezu aufgebraucht und die Schulden auf 50 Millionen Euro gestiegen sein. Die Rechtsaufsicht habe Kaufering geraten, die anstehenden Projekte zu entzerren, zumal das Rathaus ohnehin nicht genügend Personal habe, um alles gleichzeitig voranzutreiben. Eine Priorisierung der Maßnahmen soll Thema einer für Juli geplanten Klausurtagung des Marktgemeinderats sein. Haushalt und Finanzplan bis 2026 wurden mit je einer Gegenstimme verabschiedet.



Gleichzeitig bemüht man sich um Einsparungen. In einem vorangegangenen Tagesordnungspunkt war es um das Baugebiet Lechfeldwiesen V gegangen, für das eine eigens gebildete Kommission Einsparungsvorschläge erarbeitet hatte. Mehrheitlich nahm der Marktgemeinderat den Vorschlag an, den Boden der Tiefgarage nicht zu versiegeln, sondern in sickerfähiger Pflasterbauweise herzustellen – was immerhin 660.000 Euro weniger kostet.



Außerdem reduzieren sich die Kosten der Baugrube, weil sich im Untergrund guter Kies befindet. Eine geplante vorgehängte Glasfassade vor den Balkonen wurde gestrichen, dafür werden Fenster einer höheren Schallschutzklasse eingebaut. Der Markt verzichtet auf den Einbau von Küchen und verwendet als Bodenbelag Venyl statt Parkett.



Dass nicht alle Türen barrierefrei hergestellt werden, verhilft zu weiteren Einsparungen, ebenso der Einbau von Kunststoff- statt Holzfenstern. Dieser Vorschlag von Claudia Dahme (UBV) sorgte für Diskussionen, wurde jedoch letztlich ebenfalls angenommen. Insgesamt werden Einsparungen von drei Millionen Euro realisiert.