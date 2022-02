»Eins auf‘s Dach«

Neues Fluchtlicht für Sportgelände – Fotovoltaik für das Hallendach?

Von: Andrea Schmelzle

Strom sparen und Strom selbst erzeugen: Die Fluchtlichtanlage des Sportgeländes an der Kauferinger Bayernstraße soll erneuert werden. Für das Dach der Sporthalle (Foto) ist zudem eine Fotovoltaikanlage geplant. © Gemeinde Kaufering

Kaufering – Energie einsparen, selbst Strom produzieren – und damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten: Die Marktgemeinde will die Fluchtlichtanlage des Sportgeländes an der Bayernstraße erneuern und eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Sporthalle errichten. Auf der letzten Gemeinderatssitzung gab es für den ersten Plan einen Beschluss. Das zweite Vorhaben musste jedoch vertagt werden. Es gibt noch Klärungsbedarf.

Die bestehende Fluchtlichtanlage des Sportgeländes, das mit Hauptfeld, zwei Nebenfeldern, einem Trainings- und einem Beachvolleyballplatz sowie dem Hartplatz insgesamt elf Masten mit 42 Strahlern umfasst, soll auf eine energiesparende LED-Leuchttechnik umgestellt werden. Zudem ist geplant, eine „zonenweise Schaltung für eine nutzungsgerechte Beleuchtungsregelung zu installieren“, heißt es in der Beschlussvorlage.



Die damit zu erzielende Stromeinsparung belaufe sich auf immerhin rund 50 Prozent und insgesamt 6.725 Kilowattstunden Strom, betont Kauferings Bauamtsleiter Andreas Giampa. Der Durchschnittsverbrauch der letzten sieben Jahre sei für diese Kalkulation zugrunde gelegt worden. Allerdings nur ein Rechenwert, der letztlich vom Nutzungsverhalten abhänge. Wie auch zuhause, müsse man „halt das Licht abschalten, wenn es nicht mehr gebraucht wird“, meint Giampa.



Investitionskosten in Höhe von 160.000 Euro sieht die Marktgemeinde für die Maßnahme vor und hofft gleichzeitig auf eine Förderung von Bund und Land in Höhe von insgesamt mehr als 116.000 Euro. Dem Markt bliebe damit ein Eigenanteil von knapp 44.000 Euro. Die Wirtschaftlichkeit des Bauvorhabens hänge stark vom Erhalt der Fördermittel ab, so Giampa. Eine Amortisation sei frühestens in zehn bis 15 Jahren zu erwarten – auch unter dem Aspekt, dass die Stromkosten in den nächsten Jahren sicherlich stark steigen würden.



Nichtsdestotrotz stelle die Maßnahme einen sinnvollen Beitrag zum Klimaschutz und zur Verbesserung der Lichtverhältnisse auf den Plätzen dar.



Das sahen auch die Räte so – mit einer Mehrheit von 20:2 Stimmen beauftragten sie die Verwaltung, ein geeignetes Planungsbüro zu finden und die Zuwendungen für die LED-Umrüstung der Anlage zu beantragen. Nach Erhalt der Förderzusagen sollen entsprechende Aufträge an die wirtschaftlichsten Bieter vergeben werden.



»Eins auf‘s Dach«



Nach Schulkomplex und Don Bosco Kita soll nun auch die Sporthalle eine Fotovoltaikanlage „aufs Dach bekommen“. Strom selbst zu erzeugen und ihn direkt zu verbrauchen, sei immer die beste und nachhaltigste Lösung, so Giampa. 30.000 Euro seien für die 20 Kilowattpeak-Anlage (das sei die Spitzenleistung) veranschlagt. Als reine Eigenverbrauchsanlage sei diese Größe genau die richtige.



Gemeinderat Markus Wasserle (SPD) brachte jedoch das Thema Batteriespeicher auf den Tisch. Ein zusätzlicher Vorteil, um etwa in der Nacht den Strom, der am Tag zu viel produziert wurde, verbrauchen zu können, erklärt Giampa. „Das wäre natürlich nochmals besser, aber leider auch viel teurer“. Denn es würde die Installation einer wesentlich größeren Anlage bedeuten.



Bürgermeister Thomas Salzberger schlug daher auf der Sitzung vor, den Tagesordnungspunkt zu vertagen, was seitens der Gemeinderäte einstimmig angenommen wurde. Die Verwaltung will den Vorschlag zunächst nochmals auf Wirtschaftlichkeit und Fördermöglichkeiten prüfen, bis er in einer der nächsten Sitzungen wieder auf den Tisch gelegt werde.



„Im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen wir stets, höchstmöglich zum Klimaschutz beizutragen“, gibt Giampa zur Motivation beider Vorhaben an. Das sei auf der einen Seite ja auch politisch so gewünscht.



Darüber hinaus mache es auch technisch Sinn und sei auch noch wirtschaftlich von Vorteil. „Das ist ja das Schöne daran“, freut sich Giampa.