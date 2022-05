Der VfL Kaufering spielt erstmals in der Landesliga

Von: Thomas Ernstberger

Riesenjubel im Kauferinger Sportzentrum: der VfL spielt nächste Saison erstmals in der Landesliga. © Ernstberger

Kaufering – Es ist geschafft! Der VfL Kaufering spielt in der kommenden Saison erstmals in seiner Vereinsgeschichte in der Landesliga. Die Mannschaft von Trainer Ben Enthart machte gestern Abend mit einem 5:0-Heimsieg gegen den FC Heimertingen den Aufstieg endgültig klar. Zwei Spieltage vor dem Ende der Bezirksliga-Saison hat Kaufering neun Punkte Vorsprung auf den TV Erkheim und ist damit vorzeitig Meister. Nach dem TSV Landsberg ist Kaufering erst die zweite Mannschaft aus dem Landkreis Landsberg, die den Sprung in die sechshöchste deutsche Spielklasse geschafft hat.

Als Schiedsrichter Moritz Osteried die Partie um 20.18 Uhr abpfiff, gab es kein Halten mehr. Die VfL-Fußballer feirten den Sprung in die Landesliga ausgelassen in ihren Aufstiegs-Shirts, für die Zuschauer gab’s jede Menge Freibier. Zuvor hatten Marcel Lex mit dem ersten Tor nach seiner Rückkehr aus Österreich (26. Minute) und Felix Mailänder per Foulelfmeter (30.) für die 2:0-Halbzeitführung gesorgt. Da war der Aufstieg schon so gut wie fix, denn dem VfL hätte in diesem Spiel ein Punkt gereicht. Youngster Max Muha, der schon nach fünf Minuten für den verletzten Florian Bucher eingewechselt worden war, erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 3:0 (54.), Lex stellte mit seinem zweiten Treffer auf 4:0 (59.) und Fabian Schwabbauer sorgte fünf Minuten vor dem Abpfiff für den 5:0-Endstand.

Kurz danach begann die große Sause... (ausführlicher Bericht folgt).