Radelnder Pfarrer Jürgen Nitz knüpft Wegenetz für Pilger

Dieses Jahr sollen die letzten Lücken im Radpilgerweg-Netz in Bayern geschlossen werden. © Radpilgern Bayern

Kaufering – „Es war ein Zeichen des Himmels,“ ist sich Jürgen Nitz sicher, „als uns ein anonymer Spender 25.000 Euro gegeben hat, um unsere Arbeit ausbauen zu können.“ Der Pfarrer der Kauferinger Paulus-Gemeinde ist dem Mann ewig dankbar, denn ohne die Finanzspritze des Gönners wäre das Projekt „Jakobus-Radpilgerwege“ in Bayern wohl niemals möglich gewesen. Inzwischen haben Nitz und seine vielen Helfer aus dem ADFC Landsberg ein dichtes Netz an Radwegen mit der gelben Jakobsmuschel auf hellblauem Grund markiert. „Heuer werden wir die letzten Lücken im Netz schließen und den Radpilgern im Freistaat ein umfassendes Angebot machen können.“

Fahrrad-Enthusiast Nitz (62) sprüht vor Tatendrang und Vorfreude: „Mit dem Radl entlang der uralten Jakobs-Pilgerwege zu beeindruckenden Kirchen und Kapellen zu fahren, ist eine ganz besondere Er-Fahrung,“ schwärmt der Gottesmann. „Es berührt die Menschen sehr, auch solche, die mit Gott und mit Religion nichts am Hut haben!“



Vor 15 Jahren entstand das „Radpilgern“, als Nitz mit einem Dutzend Gleichgesinnter von Landsberg nach Taizé in Burgund gestrampelt ist. Danach ging‘s im Sattel nach Rom und 2016 hatte Nitz die Idee, auf den Spuren Martin Luthers von Augsburg nach Wittenberg zu fahren: „Der circa 800 Kilometer lange ‚Lutherweg‘ war unser Beitrag zum ‚Lutherjahr‘ der Evangelischen Kirche. Es wurde ein fulminanter Erfolg!“



Trend gesetzt



Nach zwei Jahren Planung beschrieb das Nachrichtenportal Spiegel online diese Tour: „Und als diese Reportage erschien, brach der Surfer des Dekanats in München zusammen, so viele Menschen wollten Informationen dazu und die Strecke abradeln.“



Inzwischen liegt die Entschleunigung von Körper und Geist auf dem Fahrrad voll im Trend. Der Hype um den Lutherradweg war dabei Auslöser dafür, noch mehr Strecken für Radpilger auszuschildern und anzubieten. Keine leichte Sache, weiß Nitz: Die längst berüchtigte deutsche Bürokratie macht das Anbringen der Jakobsmuschel als Wegzeichen nicht gerade einfach: „Es war und ist zum Teil furchtbar mühselig“, stellt Nitz nüchtern fest.



Von Anfang an beim Projekt Radpilgern in Bayern dabei: der evangelische Pfarrer Jürgen Nitz aus Kaufering. © Bäucker

Geistige Nahrung



Doch seine Hartnäckigkeit setzte sich durch. Unterstützt von vielen ehrenamtlichen Helfern erkundete der Radl-Pfarrer Tausende von Weg-Kilometern, markierte den Verlauf, fand Kirchen zur geistigen Einkehr und Herbergen fürs leibliche Wohl. Im Laufe der Jahre kamen auch immer mehr Bauhöfe entlang der Wege zu Hilfe. Problematisch blieb aber immer die Finanzierung: „Einhundert Kilometer Radpilgerweg von der Erkundung bis zur finalen Markierung kosten etwa 1.000 Euro“, rechnet Nitz vor. Da kam die großzügige und bis heute immer mal wieder aufgestockte Spende aus Kaufering gerade recht. Die evangelische Landeskirche Bayern bezahlt die Erkundungsfahrten und stellt alle Informationen online auf ihre Homepage www.bayern-evangelisch.de/radpilgern.php.



Seele auf Reisen



Um sich fit zu machen für seine selbstgestellte Aufgabe als „Pfadfinder“ trat Jürgen Nitz vor gut zwei Jahren in den ADFC ein und ließ sich als „Tour-Guide“ zertifizieren: „Der ADFC hat sich als Erster für das Radpilgern interessiert, das war klasse!“



Inzwischen durchziehen 3.200 Kilometer Radpilgerrouten den Freistaat, zum Beispiel in 14 Tagesetappen über 500 Kilometer von der St.Lorenz-Kirche in Hof bis zur Jakobuskapelle in Nonnenhorn am Bodensee, dem historischen Endpunkt vieler Jakobspilger, von dem aus sie sich über den See in die Schweiz übersetzen ließen.



Normalerweise ist Jürgen Nitz mit rund 15 bis 20 Pilgern on tour, dann wird er vom „Herrn Pfarrer“ zum „Jürgen“, verweilt beim Gebet in kurzen Radlerhosen in Kirchen und genießt abends gute, lange Gespräche in der Herberge: „Radpilgern hat einen ganz eigenen Charme,“ sagt er: „die Seele geht auf Reisen, im Kopf breitet sich eine große Stille aus, das gemeinschaftliche Erlebnis verbindet die Radler.“

