Kaufering und Denklingen: zweimal unentschieden

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Fabian Schwabhauser zeigte vollen Einsatz. © Ernstberger

Kaufering/Denklingen – Zwei Unentschieden gegen höherklassige Teams, mit denen beide Trainer zufrieden waren. Landesliga-Aufsteiger VfL Kaufering holte am Samstag ein 1:1 gegen Bayernligist VfR Garching, Bezirksligist VfL Denklingen trotzte Landesligist TSV Grünwald ein 2:2 ab.

Das Remis gegen den (allerdings enttäuschenden) Bayernliga-Elften der vergangenen Saison ist für Kaufering durchaus als Achtungserfolg zu werten. In der Mittagshitze ging der Landesligist durch Österreich-Rückkehrer Marcel Lex sogar früh in Führung (15. Minute), erst in der Schlussminute gelang den Gästen der Ausgleich. Beim VfL überzeugte Neuzugang Daniel Neuhaus (zurück aus Penzing) im zentralen Mittelfeld – und Coach Ben Enthart lobte seine Mannschaft: „Ein optimaler Test, ein Spiel auf Augenhöhe. Es macht Spaß – den Jungs genauso wie dem Trainer.“



Diese Woche stehen zwei weitere Tests an: Am heutigen Mittwoch (19 Uhr) kommt Bezirksligist SV Raisting nach Kaufering, am Sonntag (16 Uhr) gastiert der VfL bei Landesligist Eintracht Karlsfeld.



Auch der Denklinger Trainerkollege Markus Ansorge war zufrieden. „Meine Jungs haben das sehr ordentlich gemacht.“ Nach einer feinen Kombination brachte Johannes Greif seine Mannschaft schon nach zwei Minuten in Führung, nach dem Ausgleich kurz vor der Pause nutzte Torjäger Simon Ried einen Torwartfehler in der 48. Minute zum 2:1 aus.



„Wir hätten noch zwei, drei Tore machen können“, sagte Ansorge. Aber der Landesligist glich nach einer Stunde zum 2:2-Endstand aus. „Letztlich ein gerechtes Ergebnis in einem guten Test, in dem auch meine Neuzugänge Martin Krimshandl und Arjanit Robaj überzeugen konnten. Durch sie haben wir jetzt mehr Breite im Kader, das ist wichtig“, so der VfL-Coach, der aktuell dreimal in der Woche trainieren lässt. „Ein anständiges Programm“, meinte er. „Die Jungs ziehen gut mit, ich bin optimistisch.“



Auf seinen Co-Trainer der letzten Saison muss Ansorge künftig übrigens verzichten: Kevin Kümmerle hat bei Bayernligist Schwaben Augsburg unterschrieben, will dort seine aktive Karriere fortsetzen.



Nächster Test der Denklinger: Am Samstag (17.30 Uhr) bei Bezirksliga-Absteiger TSV Mindelheim.