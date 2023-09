VfL Kaufering: Neues Trainer-Duo ohne Glück

Von: Thomas Ernstberger

Das neue Trainer-Duo des VfL Kaufering beim „Einstand mit Niederlage“ gegen Oberweikertshofen: Sebastian Bonfert (links) und Michi Grasse. © Ernstberger

Kaufering - Neue Trainer, altes Leid: Fußball-Landesligist VfL Kaufering verlor bei der Premiere des Trainer-Duos Sebastian Bonfert/Michi Grasse 0:2 gegen den SC Oberweikertshofen. Fünfte Niederlage in Folge, damit ging’s runter auf Abstiegsplatz 17.

Es waren ereignisreiche Tage in Kaufering. Vergangenen Sonntag das 1:6-Debakel in Ehekirchen, nach dem der erst im Juni installierte Coach Christian Feicht (58) zurücktrat. Klartext vom sportlichen Leiter Uli Stengelmair in der Stadionzeitung: „Er kam damit der Entlassung seitens des Vereins zuvor.“ Das Verhältnis Trainer – Mannschaft sei seit Wochen in einer „immer größeren Zerrüttungsphase“ gewesen.



Co-Trainer Michi Grasse (55) sollte übernehmen – das war gleich klar. Aber es sollte noch ein weiterer Trainer her. Stengelmair führte am Montag zahlreiche Gespräche, aber schon am Dienstag kristallisierte sich die ideale Lösung heraus. Grasse fragte bei Sebastian Bonfert (35), nach der vergangenen Saison als Spieler von Kaufering zu Kreisliga-Aufsteiger Landsberg II gewechselt, nach, ob er Zeit und Lust hätte, als Coach zurückzukommen. „Das war vor dem Landsberg-Training. Nach dem Training kam er dann zu mir, wir haben zwei Stunden gequatscht und waren uns im Prinzip sehr schnell einig. Mittwoch früh hat er zugesagt“, erzählt Grasse, der mit „Boni“ künftig ein gleichberechtigtes Trainer-Duo bilden wird. Diese Lösung soll für die gesamte Saison gelten, Bonfert wird bis zur Winterpause weiter für Landsberg auflaufen. Danach soll – so ist’s geplant – der Spielerpass zurück zum VfL.



Am Mittwoch Abend bereits das erste gemeinsame Training unter der Regie des Gespanns Bonfert/Grasse und die erste Spielersitzung, am Donnerstag folgte die offizielle Bekanntgabe des „Neuzugangs“ auf der Bank.



Und am Freitag gleich der Neuanfang auf dem Platz. Bonfert (weinrotes T-Shirt, graues Baseball-Cap) stand fast 90 Minuten in seiner Coaching-Zone, gab permanent Anweisung, gestikulierte, Grasse meist hinter ihm auf der Bank. Die Wende nach vier Niederlagen in Folge mit 20 Gegentoren gab’s aber nicht – obwohl für die Kauferinger, die die anfängliche Verunsicherung bald ablegten, zumindest ein Punkt drin gewesen wäre. Die Abwehr wieder kompakter, Keeper Michi Wölfl weiter in Topform, dazu wenige, aber gute Chancen (Thommy Hasche, Manuel Detmar). Doch die wurden vergeben und die Hoffnungen auf ein Unentschieden, platzten, als Fabio Meikis den Ball in der 73. Minute zum 1:0 für die Gäste unter die Latte knallte. Das 0:2 durch Max Schuch fiel erst in der Nachspielzeit.



„Schade, dass wir uns nicht ein bisschen belohnen konnten“, trauerte Grasse einem verlorenen Punkt hinterher. „Das hätte uns einen Schub gegeben. Aber kein Vorwurf. Alle, auch die Jungen, die eingewechselt wurden, haben bis zur 94. Minute gekämpft und alles gegeben.“



Zwei, die das nicht konnten, standen verletzt am Spielfeldrand: Flo Bucher hat sich im Training erneut schwer am Knie verletzt. Der Meniskus-Riss wird am Mittwoch operiert, da kommt dann auch gleich das Kreuzband mit dran. Der „Butcha“ fällt damit mindestens ein halbes Jahr aus. Patrick Feicht laboriert an einem Sehnen-Anriss an der Hüfte, muss noch ein paar Wochen aussetzen. Aber: Er will in Kaufering bleiben, obwohl der Vater weg ist. Grasse: „Das wollte auch die Mannschaft so. Er ist ein prima Typ und bereichert uns fußballerisch.“



Und der neue Trainer-Kollege? Bonfert schnürte am Samstag selbst die Fußballschuhe, erzielte beim 3:1 mit der Landsberger Zweiten gegen Mammendorf das dritte Tor. „Wenigstens ein Erfolgserlebnis am Wochenende“, sagt er.



Auf der Bank wird „Boni“ wieder am kommenden Sonntag sitzen. Da spielt Kaufering um 15 Uhr beim TSV Jetzendorf (zuletzt 2:5 in Pfaffenhofen). Grasse: „An diese Aufgabe gehen wir selbstbewusst ran. Es hilft nichts: Wir müssen endlich wieder punkten.“