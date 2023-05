Kaufering wird erstes „Wasser-Quartier“ im Landkreis Landsberg

Von: Susanne Greiner

Von Trinkbrunnen zu Refill-Stationen: Um Wasser jedem zugänglich zu machen, gibt es viele Wege. Einige davon will jetzt auch Kaufering als ‚Wasser-Quartier‘ umsetzen. (Symbolfoto) © simply/Panthermedia

Kaufering – Für ein klimafreundliches Kaufering: Die Marktgemeinde wird zum ‚Wasser-Quartier’ – und zwar zum ersten im Landkreis. Das haben die Gemeinderäte in ihrer letzten Sitzung einstimmig entschieden. Kaufering geht damit einen weiteren Schritt in Richtung Klimaschutz und „Blue Community“-Bewegung

Eine Blue Community setzt sich für die Bedeutung von Wasser als öffentliches Gut und die Umsetzung des Menschenrechts auf Zugang zu sauberem Trinkwasser und Sanitärversorgung ein. Während die Blue Community die große, globale und übergreifende Bewegung sei, stelle ein Wasser-Quartier quasi „deren Keimzelle“ dar, erläuterte Silke Meusel, Mitglied des Klima- und Umweltschutzbeirates Kaufering, die das Projekt in der Sitzung vorstellte. Seit zehn Jahren lebt Meusel in Kaufering, seit drei Jahren arbeitet sie für den gemeinnützigen Verein A tip:tap, der sich für den Genuss von Leitungswasser einsetzt.



„Leitungswasser spart gegenüber Flaschenwasser jede Menge Plastik, CO2 und Transportwege“, erklärte Meusel. Diese Idee könne in einem Wasser-Quartier umgesetzt werden: Ein Netzwerk aus lokalem Wasserversorger und weiteren Partnern fördere das Bewusstsein für Trinkwasser. Es zeige die Vorteile von Trinkwasser gegenüber Flaschenwasser auf und engagiere sich für bessere Zugänge zu kostenfreiem Trinkwasser. Damit leiste es einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz, so Meusel. Wasser sei eine wichtige Ressource, auf die achtgegeben werden müsse. Das Bewusstsein in unserer Gesellschaft sei jedoch „in den Hintergrund gerutscht“.



Wasser im Fokus

Deutschlandweit gibt es fast 30 solcher Quartiere. Meusel hat das Wasser-Quartier in Herrsching betreut. Auch in Kaufering müsse das Thema Wasser mehr in den Vordergrund rücken, meinte sie, gerade weil wir „hier eine hervorragende Wasserqualität haben“. Mit ihrer Idee sei sie daher an den Klima- und Umweltschutzbeirat Kaufering herangetreten – und sogleich Mitglied geworden.



Bereits Ende Februar organisierte sie einen kostenlosen Gründungs-Workshop. Die Teilnehmenden konnten Ideen sammeln, eine Vision entwickeln und das ein oder andere feststellen, was schon vorhanden sei: etwa Trinkwasserspender an der Mittelschule und seit neuestem auch im Rathaus. Zudem seien nun in der VHS und in der Bücherei sogenannte Refill-Stationen, um Flaschen aufzufüllen, sowie an der Boulebahn ein öffentlicher Trinkbrunnen geplant.



Wichtig sei es jedoch auch, Bildungsmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit zu Leitungswasser, etwa an Kitas, Schulen und der VHS, zu etablieren, so Meusel. Ebenso sollten künftig Unternehmen, Praxen sowie Verwaltung zum Umstieg auf Leitungswasser und zur Schaffung von neuen Trinkorten beraten werden. Die Bürger sollten über die Qualität des Trinkwassers in ihrer Kommune informiert werden.



Die Quartiere werden mit einem sogenannten „Wasser-Quartier-Paket“ betreut. Der Markt wird sich mit Kosten in Höhe von 800 Euro am „Paket Standard“ beteiligen. Damit sei die zentrale Unterstützung und die Verwaltung des Netzwerkes abgedeckt, erläuterte Bürgermeister Thomas Salzberger. Das beinhalte etwa die Erstellung von Flyern, Plakaten und von „Refill-Stickern“, die an den entsprechenden Stationen angebracht werden können. Aber auch die Organisation von Online-Seminaren oder Bildungsordnern, etwa in Schulen oder Bibliotheken, gehörten dazu. Ebenso wie die Realisierung eines regelmäßigen Austauschs, auch unter Einbindung des Jugend- oder Seniorenbeirats, sodass voneinander gelernt werden könne. „Das muss wachsen“, meinte Meusel, und dürfe auch gern über Kauferings Grenzen hinaus weitergetragen werden.

