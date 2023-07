Kauferinger Gewerbegebiet für Fernwärme gerüstet

Von: Andrea Schmelzle

Vorbereitungen für die Fernwärme: bei den aktuell laufenden Baumaßnahmen an der Augsburger-/Viktor-Frankl-Straße soll auch eine Fernwärmeleitung verlegt werden. © Schmelzle

Kaufering – In der Marktgemeinde geht es erneut einen Schritt weiter in Richtung Fernwärmeausbau. Im Zuge der momentan durchgeführten Baumaßnahmen an der Augsburger Straße/Viktor-Frankl-Straße soll eine Fernwärmeleitung anschlussfertig unter der LL22 verlegt werden. Das haben die Mitglieder des Marktgemeinderates mehrheitlich auf ihrer letzten Sitzung entschieden.

Zuletzt wurde das Thema im April im Marktgemeinderat behandelt – und ein Einbau von zunächst vorgesehenen Leerrohren für Fernwärmeleitungen abgelehnt. Nun kam es auf Antrag von Gemeinderat Markus Wasserle (SPD), der Ende Juni per E-Mail bei Bürgermeister Thomas Salzberger einging, erneut auf den Tisch – mit dem Unterschied, dass es anstelle der Verlegung von Leerrohren gleich um den Einbau der Heizungsrohre ging.



Seit der Entscheidung der Räte im April hätten sich die Rahmenbedingungen geändert, heißt es in Wasserles Antrag: Zum einen durch die Notwendigkeit einer Wärmeplanung, die der Gesetzgeber allen Kommunen auferlegen möchte; zum anderen durch den zu erwartenden höheren Bedarf von Fernwärme sowohl durch Privathaushalte als auch Gewerbetreibende. Daher sei es „zwingend erforderlich, die Chance, die sich aus den aktuellen Baumaßnahmen ergibt, zu nutzen“.



Günstiger Zeitpunkt

Für den Markt beziehungsweise die Kommunalwerke Kaufering sei es wesentlich günstiger, wenn die Fernwärmeleitung im Zuge der Sanierungsarbeiten der Kreuzung verlegt würde, als sie in den kommenden Jahren separat einzubauen. In letzterem Fall müsste eine gerade „neu erstellte Straße innerhalb kürzester Zeit wieder aufgegraben werden“. Abgesehen von den höheren Kosten, die dadurch entstünden, sehe man an der momentanen Verkehrsbelastung für die umliegenden Straßen, wie wichtig es sei, die Maßnahme genau jetzt umzusetzen.



Es sei sinnvoll, das Gewerbegebiet Viktor-Frank-Straße für die Fernwärme zu rüsten, so Wasserle. Der Bedarf sei hier klar gegeben und solle nach dem Abschluss der Bauarbeiten ermittelt werden – in Abstimmung mit der Kapazitätsplanung im Heizkraftwerk über 2026 hinaus. Inzwischen habe der Markt eine Machbarkeitsstudie beauftragt, die sich mit dem Ausbau des Heizkraftwerks (der KREISBOTE berichtete), inklusive weiterer Hackschnitzelfeuerung, Erweiterung der Anlage um eine biomethanversorgte Kesselanlage, Betrieb von Wärmepumpen und möglicher Nutzung geothermischer Anlagen beschäftige.



Mittel vorhanden

Grundlage der Planung bleibe, mit einer Querungslänge von rund 25 Metern, dieselbe Trasse, die auch für die Leerrohr-Variante vorgesehen war. Daher müssten nach jetzigem Kenntnisstand in etwa die gleichen Kosten zugrunde gelegt werden, sprich: rund 95.000 Euro, erklärte Bauamtsleiter Andreas Giampa.



Bei der Ausführung, die noch in der ersten Bauphase erfolge, müsse insbesondere berücksichtigt werden, wie die Rohrleitungen im Untergrund gegen Verwitterung geschützt werden können, so Giampa. Zudem bestehe ein zeitliches Risiko, das zu Behinderungen auf der Baustelle aufgrund von Lieferzeiten und Verfügbarkeit von Fachpersonal führen kann.



Nichtsdestotrotz befürworte die Kauferinger Verwaltung das Vorhaben, zumal die Finanzierung mit aus in 2023 nicht mehr benötigten Mitteln sichergestellt sei. Das Gewerbegebiet sei somit gut vorbereitet, so Andreas Giampa, um – „wenn es denn möglich ist“ – bald angeschlossen zu werden.