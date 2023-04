LandsAid: Sauberes Wasser für die Erdbebenopfer

Von: Andrea Schmelzle

Jeder dieser (Trink-)Wassertanks, den LandsAid im Erdbebengebiet, hier Iskenderun, installiert, fasst 1.000 Liter. © LandsAid

Kaufering - Rund zweieinhalb Monate nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien brauchen die Menschen in den betroffenen Gebieten weiterhin Hilfe. Besonders der Bedarf an Trinkwasser ist groß. Aktuell organisiert und finanziert die Kauferinger Hilfsorganisation LandsAid die Installation von 20 Wassertanks für Menschen in schwer betroffenen Gebieten in der Provinz Hatay. Jeder dieser Tanks kann 1.000 Liter Wasser fassen.

Viele Menschen haben keine Unterkunft, kein sauberes Wasser und keinen Zugang zu lebensnotwendigen Gütern. Die Infrastruktur zur Wasserversorgung und Wasserentsorgung ist zudem vielerorts beschädigt. Eine Versorgung mit sauberem Wasser ist neben der Schaffung von sanitären Einrichtungen und Hygieneschutzmaßnahmen sehr wichtig. LandsAid stellt daher den beiden Organisationen „Chamber of Mechanical Engineers“ in Iskenderun and „Collective Coordination Association“ in Samandag jeweils zehn Wassertanks inklusive erster Füllung zur Verfügung.

In Absprache mit den Behörden vor Ort werden die Kanister in Containerlagern und Zeltstädten aufgestellt, in denen die vielen obdachlos gewordenen Menschen in provisorischen Notunterkünften leben. Aber auch andere Anwohnerinnen und Anwohner von Iskenderun und Samandag, die keinen Zugang zu Trinkwasser haben, dürften diese Wasserquellen nutzen, betont LandsAid-Geschäftsführer Dirk Growe. Die Mitarbeitenden der beiden Partnerorganisationen sorgen dafür, dass die Kanister stets mit frischem, sauberem Trinkwasser aufgefüllt sind.

Das Projekt wird unterstützt durch Aktion Deutschland Hilft. LandsAid ist seit 2012 Mitglied in dem Bündnis von Hilfsorganisationen.

Hintergrund: Schwere Erdbeben in der in der Nacht vom 5. auf den 6. Februar haben in der Türkei und in Syrien mindestens 56.000 Menschenleben gefordert. Fast 126.000 Menschen wurden verletzt (Stand 11.04.2023). Über 200.000 Gebäude sind eingestürzt. Nach UN-Angaben sind insgesamt rund 29 Millionen Menschen in Syrien und der Türkei von den Erdbeben betroffen. Es handelt sich um eine der folgenschwersten Naturkatastrophen der vergangenen Jahrzehnte in der Region.

Die Lage in der betroffenen Region ist weiterhin katastrophal. Zahlreiche Menschen, deren Häuser zerstört sind, müssen in Notunterkünften ausharren. Die Infrastruktur ist vielerorts komplett zerstört, in vielen Bereichen ist der Strom ausgefallen, Grundnahrungsmittel sind knapp. In den betroffenen Gebieten wächst zudem die Gefahr von Krankheiten und Seuchen, da die Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Die Menschen brauchen dringend Hilfe!