Kauferinger Ruderer auf Medaillenkurs

Von: Toni Schwaiger

Freuen sich auf den Bundeswettbewerb: Lea Wendel, Trainer Niklas Wenker und Henriette Barby (von links) vom Ruderclub am Lech Kaufering. © RCLK

Kaufering – Das Team des Ruderclubs am Lech Kaufering (RCLK) blickt auf ein erfolgreiches Wochenende auf der Regattastrecke in Bamberg. Bei bestem Wetter war nicht nur die Jugend war erfolgreich, vor allem auch aus dem Bereich der „Masters“ (Ü27) gab es Siege zu feiern.

Für eine Überraschung sorgte das Team aus Carolin Röpcke (Jg. 1994) und Tristan Cooke (1982) im Masters-Mixed-Doppelzweier über 1.000 Meter. Das Kauferinger Duo dominierte mit einem Start-Ziel-Sieg das Feld und holte sich souverän den 1. Platz. Cook siegte in einem weiteren Rennen der Masters-Männer-Einer und konnten an den Erfolg aus dem Doppelzweier anknüpfen.



Auch bei der Jugend gab es eine Überraschung: Jonas Goliszewski (2009) holte seinen 1. Platz auf einer Regatta im Rennen der Jungen-Einer über 1.000 Meter. „Das ist ein toller Erfolg für Jonas, da er noch nicht einmal ein Jahr rudert“, lobt RCLK-Trainer Niklas Wenker, „damit hatte er wahrscheinlich selbst nicht gerechnet“. Jonas gehört noch zu den neueren Mitgliedern der RCLK-Jugend, so dass die Freude entsprechend groß war.



„Aber es sind nicht immer nur die 1. Plätze, die erwähnenswert sind, sondern auch die Leistungen, die auf den weiteren Rängen erreicht werden“, betont Trainer Wenker So konnten in verschiedenen Rennen, teilweise in Renngemeinschaften absolviert, sehr gute Leistungen von Charlotte Dienst, Jonas Walter, Jonas Knapp und Jasper Haas abgerufen werden, die für die weiteren Regatten dieses Jahr wichtige Marken setzen, so der Coach.



Obwohl es für den 1. Platz bei Lea Wendel und Henriette Barby (beide 2010) im Mädchen-Doppelzweier nicht gereicht hatte, gab es trotzdem Grund zu jubeln, denn die beiden konnten sich ebenfalls für den Bundeswettbewerb der Jungen und Mädchen in Brandenburg qualifizieren. Mitentscheidend dafür war vor allem das gute Abschneiden im Leistungstest, der bereits im Frühjahr stattfand.