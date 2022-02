Kein BürgerBudget für Kaufering?

Von: Andrea Schmelzle

Teilen

Ideen im Rahmen des BürgerBudgets in der Schondorfer Bahnhofshalle. Für Kaufering ist so etwas gerade fraglich. © FKN

Kaufering – Was am Ammersee erfolgreich in die Tat umgesetzt wird, beäugt man im Lechrain mit Skepsis – jedenfalls in Kaufering: Der Ausschuss für Generationen, Soziales, Sport und Kultur hat sich nach lebhafter Diskussion vergangenen Mittwoch mehrheitlich gegen die Einführung eines BürgerBudgets ausgesprochen. Die Gründe dafür liegen vor allem im knappen Kauferinger Haushalt verankert: Freiwillige Leistungen müssen eingespart werden.

Das sei nämlich die klare Botschaft seitens der Rechtsaufsicht im Landratsamt an die Kauferinger Verwaltung gewesen, äußert sich Bürgermeister Thomas Salzberger (SPD) nach der Sitzung. Schließlich habe man im diesjährigen Haushaltsplan knapp die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung nicht erreicht. Und deshalb müsse jede Maßnahme im Vorfeld genau überprüft werden.



Den Antrag für ein BürgerBudget haben einige Marktgemeinderäte bereits Anfang 2020 eingereicht, um Bürgern die Möglichkeit zu bieten, „dem Gemeinwohl dienende Maßnahmen umzusetzen“, so Kämmerer Christoph Echter. Grundsätzlich sei das zu begrüßen. In Kaufering gebe es dafür jedoch schon viele Möglichkeiten. Neben einem regen Vereinsleben könnten sich Bürger etwa in Beiräten engagieren und hier eigene Ideen einbringen. Zudem hätten sie jederzeit die Möglichkeit, sich mit Verwaltung, Gemeinderats­mitgliedern oder – wie jeden Montag in einer eigenen Sprechstunde – mit dem Bürgermeister persönlich in Verbindung setzen. Darüber hinaus schließe sich die Marktgemeinde dem Leader-Projekt im Landkreis an, dessen Förderspektrum ebenfalls auf eine breite Bürgerbeteiligung setze – und damit den gleichen Leitgedanken wie ein BürgerBudget verfolge.



Das jährliche Budget, das notwendig wäre: 15.000 Euro – im Rahmen der Förderung des Vereins- und Gemeindelebens eine freiwillige Leistung. Genau die seien jedoch in der Marktge­meinde auf ein Mindestmaß zu reduzieren, um finanziellen Spielraum für die Pflichtaufgaben zu haben, erläuterte Echter. Zudem wären zusätzliche Personalkapazitäten und Folgekosten damit verbunden. Daher der klare Rat der Kauferinger Verwaltung: kein BürgerBudget. Jedenfalls nicht im Moment.



Anders sahen das die Grünen. Ein BürgerBudget sei offen für alle – ohne Bindung an ein festes Gremium, das sei zu befürworten, meinte Elisabeth Glaser. Damit sei für viele die Hürde geringer, sich zu engagieren. Mit einer festen Budgetierung gebe man den Bürgern eine Wertschätzung. Stephan Rietig (CSU) hinterfragte die Notwendigkeit, jedes Jahr eine fixe Summe einzubinden und schlug ein weniger starres Konzept vor.



Die ‚Trendabstimmung‘ ergab am Ende ein 5:3-Votum – gegen das BürgerBudget. Das Ergebnis wird in die kommende Marktgemeinderatssitzung einfließen. Am 9. März geht es in die nächste Runde.