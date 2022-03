Kauferinger Werksausschuss tagt zur aktuellen Lage der Energiepreise

Ein Störfall im Heizkessel des Kauferinger Biowärme-Heizkraftwerks führte vor zwei Wochen zu dessen Komplett­ausfall. © Greiner

Kaufering – Die „aktuelle Lage der Energiepreise“ hieß das einzige Thema des Kommunalwerke-Ausschusses vergangenen Mittwoch. Dessen Mitglieder hatten vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und weltweit steigender Energiepreise um diese ‚Extra-Sitzung‘ gebeten – um zu erfahren, wohin die Reise für den Markt gehen könne. Die Antwort weiß niemand so genau. Zumindest nicht, was nach 2022 passiert.

Bis Ende dieses Jahres sei man aufgrund bestehender Lieferverträge „relativ safe“, meint Manuela Nitsche, Kaufmännische Leiterin der Kommunalwerke Kaufering. „Aktuell gehen wir davon aus, dass es zu keiner größeren Änderung beim Fernwärmepreis, den wir unseren Kunden berechnen, kommt“. Zuverlässige Aussagen könne man jedoch erst nach der Heizperiode treffen, so Nitsche. 1.500.000 Kilowattstunden (kWh) Strom bezieht die Marktgemeinde pro Jahr. Beim Stromliefervertrag habe es im Zeitraum 2017 bis 2022 bereits bei Vertragswechsel eine deutliche Preissteigerung gegeben. Die jetzigen beiden Verträge seien noch bis Ende des Jahres fixiert.



Größere Sorge bereitete den Mitgliedern des Werksausschusses das Thema Erdgas, das der Markt mit 21.000.000 kWh jährlich bezieht. Auch hier gebe es einen festen Liefervertrag bis Ende 2022 – mit einem mit 3,45 Cent pro kWh „verhältnismäßig guten Preis“, so Nitsche. Der könne bis Ende der Laufzeit nicht erhöht werden – auch nicht aufgrund der Ukraine-Krise. Ein Krieg gelte nicht als „höhere Gewalt“.



Unsicherheiten bei den Einkaufspreisen seien zudem mit einer ‚Preisgleitklausel‘ abgedeckt, die die auf ein bis drei Jahre festgelegten Lieferverträge beinhalten, um mit den Schwankungen am Markt mithalten zu können. Diese Klausel orientiere sich am Erzeugermix. Je nachdem, wie sich der Index entwickle, ändere sich auch der Fernwärmepreis. Heuer gehe etwa der Erdgaspreisindex latent nach oben, vermutlich werde sich dadurch auch der Wärmepreis nach oben entwickeln, erklärt Nitsche. Jedoch gebe man nur einen sehr geringen Anteil der Einkaufspreise an den Kunden weiter.



Aufgrund des Einsatzes weiterer Komponenten, die Strom erzeugen, könne es auch beim Einkauf zu Kompensationen kommen. Wenn der Hackschnitzelindex falle – wie in diesem Jahr, in dem es viel Käferholz oder durch Stürme große Mengen an Bruchholz gegeben habe –, wirke sich das ebenfalls aus: Angebot bestimme auch hier Nachfrage. Die Ausschreibung für Hackschnitzel sei günstiger geworden. Und damit könne man höhere Einkaufspreise in anderen Bereichen ausgleichen.



Jedoch habe es vor etwa zwei Wochen einen Störfall gegeben: und zwar im Heizkessel, dem „Herzstück“ der Hackschnitzelanlage. „Das Dümmste, was passieren konnte“, urteilt Richard Heinrich, Betriebsleiter Heizkraftwerk und Fernwärmeversorgung. Ein Loch im Rohr habe dazu geführt, dass „Abgase in die Anlage gekommen seien“. Alles habe nach Thermoöl gerochen und es habe sich „komischer Rauch“ entwickelt, so Heinrich. Die komplette Anlage habe sofort runtergefahren werden müssen. Ein Komplettausfall: Hackschnitzel konnten nicht mehr verfeuert werden.



Da es aber zu diesem Zeitpunkt sehr kalt gewesen sei, habe man allein mit dem Blockheizkraftwerk nicht mehr ausreichend Wärme erzeugen können. Daher habe man „ausnahmsweise“ Heizöl eingekauft und den Ölkessel angeschaltet, so Nitsche. Der stehe der Marktgemeinde für Notfälle und zur Spitzenlastenabdeckung zur Verfügung. Er laufe pro Jahr etwa zu fünf Prozent, also quasi „als Reserve“. Nun musste er mit 80.000 Liter Heizöl befüllt werden. Für das gebe es allerdings keine Lieferverträge, es musste „ganz normal gekauft werden“, so Nitsche. Seit Montag letzter Woche läuft die Hackschnitzelanlage wieder. Jedoch habe ihr Ausfall den Kauferinger Haushalt insgesamt mit 120.000 Euro belastet. „Das schmerzt im Jahresergebnis“, so Nitsche. Wie es ab 2023 weitergehe mit den Preisen, dazu könne man „gar nichts sagen“, so Kauferings Geschäftsstellenleiter Dominic Jödicke. Es gebe separate Verträge, mit unterschiedlichen Laufzeiten, die neu ausgeschrieben werden.