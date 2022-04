Kauferings Betriebsleiter für regenerative Energien geht

Weitere Wechsel

Kaufering – Wieder einmal gibt es in der Marktgemeinde personelle Wechsel in der Führungsriege. 25 Jahre lang war Richard Heinrich bei den Kommunalwerken Kaufering Betriebsleiter für die regenerativen Energien – und damit verantwortlich für Biomasse-Heizkraftwerk, Fernwärme und Fotovoltaikanlagen. Nun gibt er seinen Posten in Kaufering zum 30. Juni auf, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Nicht nur er hört auf.

Heinrich habe sich für eine andere Stelle beworben – auch, um künftig näher bei seinem Wohnort zu arbeiten, gibt Kauferings Bürgermeister Thomas Salz­berger bekannt. Andere Gründe möchte die Kauferinger Verwaltung an dieser Stelle nicht herausgeben – das dürfe man aus Datenschutzgründen auch gar nicht. Nach 25 Jahren gehe natürlich viel Wissen verloren, bedauert Salzberger. Das liegt nahe, denn Heinrich hat das Kauferinger Biomasseheizkraftwerk schließlich von Beginn an begleitet. Ende 2007 ging es in Betrieb. Über viele Jahre hat es Verluste gefahren, erst seit einigen Jahren erwirtschaftet es einen Gewinn.



Die Stelle für den neuen Betriebsleiter Regenerative Energien sei bereits seit einiger Zeit ausgeschrieben, es gebe schon Bewerber und die ersten Vorstellungsgespräche würden in Kürze stattfinden, so Salzber­ger. Er sehe eine Chance darin, dass das Heizkraftwerk in der Sommerpause wie jedes Jahr heruntergefahren werde, um Wartungsarbeiten durchführen zu können – was eine Einarbeitung des zukünftigen Betriebsleiters sicherlich vereinfachen werde.



Heinrich ist in der Kauferinger Verwaltung schon der Dritte im Bunde, der zum Sommer wechseln und sich neuen Aufgaben zuwenden wird. Auch Kämmerer Christoph Echter verlässt die Marktgemeinde Ende Juni (der KREISBOTE berichtete) – zugunsten seines „Traumjobs“ in der Nähe seines Wohnortes, so Salzberger.



Einen Personellen Wechsel gibt es auch im kommunalen Hochbau: Bauingenieur Daniel Absenger werde die Marktgemeinde ebenfalls zum 30. Juni verlassen, erklärt der Kauferinger Bürgermeister. Schon länger habe Absenger auf zwei Beinen gestanden und bereits auf selbstständiger Basis gearbeitet. Nun baue er sein eigenes Ingenieurbüro weiter aus und möchte sich zukünftig ganz dieser Tätigkeit widmen.



Damit setzt sich fort, was in Kaufering schon seit einigen Jahren offenbar „Tradition“ ist – eine recht häufige personelle Fluktuation innerhalb der Führungsebene von Gemeindeverwaltung und Kommunalwerken.



Ob Bürgermeisterwechsel, Änderungen in der Geschäftsstellenleitung oder Wechsel in der Werks- sowie der technischen Leitung der Kommunalwerke: In der Marktgemeinde ist ein Kommen und Gehen zu beobachten, verbunden mit der Suche nach neuen Mitarbeitern und dem Schaffen von Übergangslösungen und kommissarischen Interimsleitungen.



Jeder habe seine eigenen, ganz persönlichen Gründe für einen beruflichen Wechsel, meint Bürgermeister Thomas Salzberger dazu. Einige würden vielleicht in fortgeschrittenem Alter ihre letzte berufliche Herausforderung suchen, könne er sich vorstellen. Bei anderen gehe es um einen örtlichen Wechsel und eine größere Nähe zum eigenen Wohnort. Natürlich seien aber auch die Verdienstmöglichkeiten in einer Kommune nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD) einfach begrenzt, räumt Salzberger ein. Da gebe es eben „bestimmte Einschränkungen“.