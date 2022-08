Kauferings Englische Woche II

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Der Herr der Lüfte: Marcel Lex (Nr. 9) köpfte zum 1:1 ein © Ernstberger

Kaufering – Dieser Aufsteiger macht weiterhin viel Spaß! Dem 2:0 gegen Bayernliga-Absteiger TSV Schwabmünchen ließ Landesliga-Neuling VfL Kaufering ein 0:0 beim starken SC Olching und ein 2:2 gegen Mitaufsteiger SC Oberweikertshofen folgen.

Die Truppe von Trainer Ben Enthart ist damit schon fünf Spiele ungeschlagen, hat erst einmal verloren. „Solange wir nicht verlieren, bin ich zufrieden. Auch mit diesem Unentschieden, zumal das Spiel in Olching viel Kraft gekostet hat“, sagt der Coach.



Nach sieben Spielen hat er erkannt: „Mit einer Top-Vorbereitung und einer Top-Einstellung kann man in dieser Liga gegen jede Mannschaft gewinnen – aber auch verlieren. In der Summe sind alles Teams in etwa auf dem gleichen Niveau.“



Ritt auf Rasierklinge



Mit fünf Punkten aus der Englischen Woche bleibt Kaufering vorne mit dabei – Hut ab vor dieser Leistung! Allerdings gab Enthart zu: „Das Spiel gegen Oberweikertshofen war für beide Mannschaften wieder ein Ritt auf der Rasierklinge.“ Erst führte der Gast (Dominik Wiedemann/5. Minute), dann schlug der „VfL-Zahnarzt“ zweimal zu: Dr. Marcel Lex glich nur zwei Minuten nach Wiedemann per Kopf nach einem Eckball aus und sorgte auch in der 44. Minute mit einem eigentlich „haltbaren Schuss“ (Enthart) für die 2:1-Führug der Kauferinger. Aber dann war es erneut Wiedemann, der zum 2:2-Endstand traf (68.).



„Fünf Punkte aus der Englischen Woche, nur eine Niederlage in sieben Spielen – das kann sich doch sehen lassen“, meint Enthart, der ein großes Lob für die Kauferinger Fans parat hat: „Es waren wieder rund 300 Zuschauer da, das ist für unsere Verhältnisse super. Und wir bekommen viel positives Feedback. Das macht alles großen Spaß.“



Auf den Lechrain-Aufsteiger warten nun zwei Auswärtsspiele: Am Samstag (16 Uhr) beim SV Mering (verlor unter den Augen von Sascha Mölders zuletzt 0:3 beim FC Ehekirchen) und am Sonntag, 28. August, in Ehekirchen.