Grünes Licht für Fliegerhorst, Soccerhalle als Anlaufstelle

Von: Susanne Greiner

Zum Haus 14, das bereits als Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine verwendet wird, kommt auf dem Fliegerhorst in Penzing jetzt noch ein weiteres Gebäude dazu - für bis zu 250 Personen. © Greiner

Landkreis – Nach wie vor reißt der Flüchtlingsstrom von Menschen aus der Ukraine nach Deutschland und damit auch nach Bayern nicht ab. Inzwischen sind laut Landratsamtssprecher Wolfgang Müller über 800 Geflüchtete im Landkreis angekommen. Jetzt hat die Regierung von Oberbayern den Landkreisen auch die geplanten künftigen staatlichen Zuweisungen für die nächste Zeit konkret benannt. Für den Landkreis heißt das, dass seit dieser Woche jeweils rund 100 Personen pro Woche von München hier ankommen und untergebracht werden müssen.

„Dazu kommen derzeit im Schnitt täglich etwa 20 Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet über andere Wege wie Pkw oder Zug in den Landkreis“, informiert Landrats­amtspressesprecher Wolfgang Müller. Damit stehe die Landsberger Ausländerbehörde vor der Aufgabe, jede Woche Unterkünfte für rund 250 Personen zur Verfügung zu stellen. Aktuell seien bereits über 800 Flüchtlinge aus der Ukraine im Landkreis registriert.



Die Regierung von Oberbayern habe daher die Landkreise und kreisfreien Städte gebeten, möglichst schnell zusätzliche „Erstanlaufstellen“ zu schaffen, so Müller. Weshalb man schon am Wochenende gemeinsam mit dem BRK die Soccerhalle in Kaufering mit 150 Plätzen bestückt habe.



„Erstanlaufstelle“ bedeutet, dass die dort ankommenden Flüchtlinge innerhalb von 48 Stunden in andere Unterkünfte im Landkreis weiterverteilt werden sollen. Diese anderen Unterkünfte sucht der Landkreis aktuell. Und hat auf dem Gelände des Fliegerhorstes Landsberg bei Penzing auch nochmals Erfolg: Zusätzlich zu dem bereits bezogenen Haus 14 habe man nun von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) grünes Licht für ein weiteres Gebäude auf dem Gelände erhalten, in dem Geflüchtete untergebracht werden könnten, teilt Müller mit. Dort gebe es die Möglichkeit, bis zu 250 geflüchteten Personen Unterkunft zu bieten. „Wir werden dieses Gebäude innerhalb der nächsten ein bis zwei Wochen bezugsfertig machen.“ Man sei zudem weiterhin mit der BImA im Gespräch, um weitere Gebäude für die Flüchtlingsunterbringung nutzen zu können.



Informationen sowie Fragen und Antworten (FAQ), Wohnungsangebote, die Möglichkeit zur Selbstmeldung von Geflüchteten oder auch der Antrag auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gibt es unter www.landratsamt-landsberg.de. Wer weitere Fragen hat, kann die „Ukraine Infohotline“ im Landratsamt unter Telefon 08191/129-1540 anrufen oder eine E-Mail an ukrainehilfe@LRA-LL.bayern.de schreiben.