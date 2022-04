Mit Vorstrafen

Kaufhaus-Erpresser schiebt Gehirntumor als Entschuldigung vor

Von: Susanne Greiner

In Ulm steht ein Mann aus dem Landkreis seit letzter Woche vor Gericht. Laut Anklage hat er versucht, ein Kaufhaus in Ulm mit einer Bombenattrappe zu erpressen. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Landkreis/Ulm – Eine Bomben­attrappe in einem Kaufhaus in der Ulmer Innenstadt löst am 15. Oktober 2021 einen großen Polizeieinsatz aus. Schnell gibt es Entwarnung. Und ebenso schnell wird ein Verdächtiger gefasst. Bereits zwei Tage nach dem Vorfall nehmen Polizisten einen 63-Jährigen aus dem Landkreis Landsberg fest. Die Beweislage scheint von Anfang an klar. Im Prozess vor dem Landgericht Ulm hat der Angeklagte die Tat nun gestanden.

Der Angeklagte soll am 14. Oktober letzten Jahres in der Galeria Kaufhof Filiale in der Ulmer Fußgängerzone eine Rohrbombenattrappe und ein Schreiben deponiert haben, ist in der Pressemitteilung des Ulmer Landgerichts zu lesen. In dem Schreiben habe der damals 62-Jährige die Übertragung von Bitcoins im Wert von ca. 1,4 Millionen Euro binnen 72 Stunden gefordert. Würden die Forderung nicht erfüllt, werde er eine echte Bombe explodieren lassen. Das Kaufhaus wurde daraufhin sofort geräumt.



In einer Erklärung, die sein Verteidiger zum Auftakt der Verhandlung am Donnerstag vergangener Woche vorlas, habe der Mann zugegeben, eine Bombenattrappe und ein Erpresserschreiben in der Filiale deponiert zu haben, berichtet der Münchner Merkur. Er habe geglaubt, an einem Gehirntumor erkrankt zu sein; Ärzte hätten ihm eine Lebenserwartung von nur noch einem Jahr bescheinigt. Mit dem geforderten Geld habe er eine teure Laserbehandlung bezahlen wollen. Der mehrfach vorbestrafte Deutsche erklärte, er bedauere die Tat zutiefst und habe nie jemanden ernsthaft gefährden wollen. Fragen beantwortete der Angeklagte allerdings nicht.



Ob ihm das Gericht diese Begründung abnehmen wird, bleibt abzuwarten. Wie der Vorsitzende Richter zu Beginn des Prozesses klarstellte, habe eine Untersuchung durch einen rechtsmedizinischen Sachverständigen ergeben, dass der Angeklagte an keinem Gehirntumor leide und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nie an einem Gehirntumor gelitten habe.



Mit Vorstrafen



Auch wenn der Angeklagte keine Angaben zu seiner Person machen wollte, konnte das Gericht am Donnerstag auf einen ganzen Stapel Prozessakten zurückgreifen. Seit den 80er Jahren hatte der Mann mehrfach Banken überfallen, Geld unterschlagen und dafür mehrere Jahre in Haft verbracht. Als die Tat in Ulm geschah, war der Angeklagte auf Bewährung frei. Auf der Attrappe und dem Schreiben aus dem Ulmer Kaufhaus hinterließ der Beschuldigte laut Staatsanwaltschaft DNA-Spuren und machte es den Ermittlern so leicht, ihm auf die Schliche zu kommen.



Für den Prozess wegen versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung sind vier Verhandlungstage bis Ende April vorgesehen.