Wenn der Staubsauger zur Waffe wird

Von: Nathalie Schelle

Teilen

Das Metallrohr eines Staubsaugers war bei einer Auseinandersetzung in Rott zur „Waffe“ geworden. © Vika/Panthermedia/Symbolfoto

Rott – Ein „Zamhock“ endet auf der Anklagebank des Augsburger Schöffengerichtes. Im Dezember vergangenen Jahres soll der Angeklagte, ein 28-Jähriger aus München, einen anderen Mann aus dem Lechrain lebensgefährlich verletzt haben und anschließend volltrunken nach Hause gefahren sein. Deshalb wurde ihm gefährliche Körperverletzung in Tatmehrheit mit fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr vorgeworfen.

Nach Darstellung des Amtsgerichts Augsburg trafen sich im Dezember 2022 der Angeklagte, der Geschädigte und ein Zeuge in der Wohnung des Lechrainers. Nach einer erheblichen Menge an Alkohol ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Münchner und dem Geschädigten gekommen und der Lechrainer schlug dem Angeklagten ins Gesicht. Dieser wiederum nahm sich ein Messer und wollte in Richtung des Geschädigten stechen, was vom Zeugen unterbunden wurde. Dann griff sich der 28-Jährige eine Staubsaugerrohr aus Metall und schlug damit mindestens dreimal auf den Kopf des Geschädigten ein. Er wütete dabei, dass er den Lechrainer umbringen werde und wollte weiter zuschlagen, was wiederum vom Zeugen unterbunden werden konnte. Als sich das Opfer nochmals aufrichtete, stach der 28-Jährige mit einem Spatel auf den Rücken des Lechrainers ein. Der Zeuge konnte den Münchner wieder von weiteren Stichen abhalten und auch davon, den Geschädigten über das Treppengeländer zu werfen.



Der Angeklagte ließ sein Opfer danach am Boden liegen und fuhr eine halbe Stunde später, um circa 6.30 Uhr, zur eigenen Wohnung, die rund 60 Kilometer entfernt war. Um 10 Uhr am selben Tag wurde eine Blutentnahme bei dem Münchner durchgeführt – und die ergabe immerhin noch 1,29 Promille.



Der Lechrainer erlitt neben zahlreichen Prellungen im Gesicht ein Schädel-Hirn-Trauma, eine Nasenbeinfraktur, Rippenbrüche, ausgeschlagene Zähne und Schnittwunden. Der Angeklagte saß daraufhin in Untersuchungshaft in Augsburg.



Bei der Verhandlung gestand der Angeklagte seine Tat, was sich bei Richterin Silke Knigge strafmildernd auswirkte. Außerdem hat er keine Vorstrafen und zahlte bereits 3.000 Euro an den Geschädigten. Trotzdem handelte es sich bei der Tat um gefährliche Körperverletzung, weswegen der 28-Jährige zu zwei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt wurde.