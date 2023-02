HC Landsberg: Zweimal knapp daneben

Kein Erfolg in Sicht

Landsberg – Knapp verloren ist leider auch verloren. Das musste der HC Landsberg am vergangene Wochenende wieder einmal erfahren. Gegen den EV Lindau lag man am Ende mit 4:5 hinten, gegen den EHC Klostersee waren es mit 3:5 sogar zwei Tore Abstand.

Gegen Lindau liefen die Riverkings am Freitag auf. Nachdem beide Teams in den ersten Minuten eher verhalten zeigten, entwickelte sich zur Mitte des ersten Drittels ein offener Schlagabtausch. Lindau ging durch Martin Mairitsch in Führung, nur 40 Sekunden später gelang Frantisek Wagner der Ausgleich für den HCL. Und in der 12. Spielminute konnte Wagner sogar auf 2:1 erhöhen. Ins zweite Drittel startete Landsberg in Unterzahl, was Lindau prompt zu nutzen wusste und ausglich. Landsberg konnte zwar durch ein Solo von Adriano Carciola wieder in Führung gehen. Aber am Ende des zweiten Drittels lagen die Gäste von Bodensee bereits mit 4:3 in Führung. Im letzten Drittel erhöhte Lindau in der 58. Minute auf 5:3. Zwar gelang Riley Stadel noch der 4:5-Anschlusstreffer. Aber dabei blieb es leider auch.



Am Sonntag trafen die Landsberger Riverkings in Grafing auf einen Gegner, dem das Team wohl auch in den im März beginnenden Playdown-Spielen gegenüberstehen wird: der EHC Klostersee. In einer von Beginn an körperbetonten Partie, die durch zahlreiche Strafen auf beiden Seiten geprägt war, ging Klostersee in der 8. Minute in Führung. Und wieder war es Frantisek Wagner, der kaum drei Minuten später im Powerplay ausglich – was aber nur kurze Zeit hielt, bevor es 2:1 für Klostersee hieß. Als nach einer Rauferei Landsberg mit einem Mann mehr auf dem Eis stand, nutzte Adriano ein Zuspiel von Dennis Neal zum 2:2-Ausgleich und kurz vor gingen die Riverkings sogar mit 3:2 in Führung.



Im zweiten Drittel sammelten die Landsberger Strafminuten. Und prompt gelang dem EHC der 3:3-Ausgleich. In der zerfahrenen Partie gingen die Gastgeber in der 51. Minute mit 4:3 in Führung. Als kurz vor Schluss Coach Sven Curmann einen sechsten Feldspieler statt des Torwarts einwechselte, konnte Vili Vesalainen den 5:3-Endstand besiegeln. Bis zur Playdown-Serie müssen sich dei Riverkings eindeutig noch steigern, um gegen diese körperlich spielende Mannschaft bestehen zu können.



Weiter ging es am gestrigen Dienstag um 19 Uhr (nach Redaktionsschluss) mit dem Heimspiel gegen Memmingen. Am kommenden Freitag, 24. Februar, treten die Riverkings um 20 Uhr zuhause gegen den EV Weiden an, bevor am Sonntag das Auswärtsspiel in Rosenheim ansteht.