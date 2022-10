Kauferinger Red Hocks liegen zweimal daneben

Gegen die beiden deutschen Floorball-Schwergewichte Holzbüttgen (Archivfoto) und Weißenfels konnten sich Moritz Leonhardt und die Red Hocks am Wochenende in beiden Fällen knapp nicht durchsetzen. Am Samstag wartet Wernigerode auf die Red Hocks. © Finkenzeller

Landkreis – Am Wochenende empfingen die Kauferinger Floorballer zwei Topmannschaften der ersten Bundesliga in Kaufering – am Samstag mit der DJK Holzbüttgen den amtierenden deutschen Meister, am Sonntag Rekordmeister UHC Weißenfels. In beiden Spielen waren die Red Hocks nah dran am Punktgewinn, aber am Ende gab´s nichts Zählbares.

Das Spiel gegen die noch ungeschlagene DJK Holzbüttgen startete alles andere als optimal. Bereits nach knapp zweieinhalb Minuten traf Nationalspieler Niklas Bröker nach Kauferinger Abstimmungsproblemen zum 1:0. Moritz Leonhardt glich zwar kurz darauf mit einem sehenswerten Schlenzer aus. Dennoch ging‘s mit 2:3 in die Drittelpause. Nach der Pause arbeiteten beide Teams defensiv gut, dennoch gelang dem DJK ein Treffer zum 2:4. Im letzten Drittel sorgten Fehler und ein Unterzahlspiel für drei weitere Tore für die Gäste. Nun mussten die Kauferinger Floorballer nicht nur zwei, sondern fünf Tore aufholen und gaben Vollgas. Zwar gelangen den Red Hocks Tore durch Christian Brücklmayr (52.) und Marco Tobisch (56.). Bei 4:7 und nur noch gut vier Minuten zu spielen wurde Torwart Tero Laitinen zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Platz genommen. Doch erst in Überzahl traf Daniel Wipfler zum Endstand von 5:7.



Am nächsten Tag stand das nächste harte Spiel bevor. Der Rekordmeister aus Weißenfels gastierte in Kaufering. Die Red Hocks wollten vor allem individuelle Fehler reduzieren und defensiv aktiver sein. Das Spiel hatte von Beginn an hohes Tempo. Beide Mannschaften versuchten vor allem über Konter Tore zu erzielen. Dies gelang zuerst Luis Rüger in der 8. Spielminute, wodurch Kaufering in Führung ging. Doch Weißenfels glich aus und ging in Führung. In der 17. Spielminute musste Kaufering in Unterzahl spielen. Diese überstand man zwar, allerdings konnte Weißenfels kurz nach Ablauf der Zweiminutenstrafe auf den Pausenstand von 1:3 erhöhen. Im zweiten Drittel erwischten die Red Hocks den besseren Start: Kapitän Marco Keß verkürzte auf 2:3. Und der Ausgleich kam in der 30. Spielminute. Zwei weitere Tore später ging es mit 4:4 in die zweite Pause.



Im letzten Drittel starteten die Kauferinger perfekt. Kriss Luzinskis traf mit einem wuchtigen Schlenzer zur Kauferinger Führung. Doch der UHC legte nach und konnte das Spiel durch zwei Treffer für sich entscheiden. Somit endete für die Kauferinger auch das zweite Bundesligaspiel denkbar knapp mit 5:6.



Trotz allem findet Verteidiger Christian Brücklmayr ein positives Resümee: „Wir waren in der Lage, mit den beiden besten Mannschaften der Liga auf Augenhöhe mitzuspielen.“