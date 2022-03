Kein Holz für Ilim Timber in Landsberg?

Von: Susanne Greiner

Teilen

Auch das Landsberger Werk von Ilim Timber soll nicht mehr mit Holz der Bayerischen Staatsforsten beliefert werden, fordern die Landtags-Grünen. © Ilim Timber

Landkreis – „Ab sofort soll der Freistaat kein Holz der Staatsforsten mehr an russische Sägewerke liefern.“ Das fordern die Grünen im Landtag mit ihrem Fraktionsvorsitzende Ludwig Hartmann, der auch im Landsberger Stadtrat sitzt. Die Sanktionen könnten dabei auch ganz konkret ein in Landsberg angesiedeltes Sägewerk betreffen: Ilim Timber.

„Auch Bayern muss seinen Teil zu den Sanktionen gegen Russland beitragen“, fordert Hartmann mit Blick auf die Reaktionen auf den Angriffskrieg Putins in der Ukraine. Dazu gehöre auch, dass der Freistaat mit seinen Staatsforsten, laut Hartmann immerhin im Besitz der bayerischen Bürger:innen, keine Geschäfte mehr mit russischen Unternehmen mache.



Aktuell belieferten die Bayerische Staatsforsten allerdings das Sägewerk von Ilim Timber in Landsberg (Foto), ein Unternehmen mit Hauptsitz in Sankt Petersburg. Man erwarte „die umgehende Einstellung der Holz-Lieferung durch die Bayerischen Staatsforsten“, so Hartmann. „Die Bayerische Staatsregierung muss durch ihr Handeln ihren Teil dazu beitragen.“



Pressesprecher der Staatsforsten Jean-Paul Schmidt antwortet auf Nachfrage des KREISBOTEN: „Wir haben eine laufende Vertragsbeziehung mit Ilim Timber. Die Bayerischen Staatsforsten überprüfen die Sanktionslisten im Hinblick auf den Produktbereich (Holz) und den Personenkreis, der von Sanktionen erfasst ist, ständig. Sobald sich daraus Erkenntnisse in Bezug auf Verträge ergeben, handeln wir unverzüglich.“ Über die Mengen des gleiferten Holzes sowie die dafür erhaltenen Gelder gebe man – wie auch bei sonstigen vertraglichen Beziehungen – öffentlich keine Auskunft.



Die Webseite von Ilim Timber ist momentan nicht zu erreichen. Die Seite werde momentan umgebaut, informiert eine Mitarbeiterin des Landsberger Betriebs.