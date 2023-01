Buslinie Dießen-Herrsching gestorben

Von: Dieter Roettig

Vorerst keine direkte Buslinie von Dießen nach Herrsching: Von den Nachbarlandkreisen Weilheim-Schongau und Starnberg kam eine Absage. © Roettig

Dießen/Herrsching - Es hätte so schön sein können: per Bus um den See, von West nach Ost, von Dießen nach Herrsching. Daraus wird aber nichts. Die Nachbarlandkreise Weilheim-Schongau und Starnberg machen einen Rückzieher.

Die Hoffnung auf eine direkte Busverbindung zwischen Dießen und Herrsching ist vorerst gestorben. Wie Bürgermeisterin Sandra Perzul bei der jüngsten Gemeinderatssitzung unter „Verschiedenes“ mitteilte, hätten die Landkreise Weilheim-Schongau und Starnberg dem bereits detailliert geplanten Testbetrieb eine Absage erteilt.



In diesem Jahr sei ihre notwendige Mitwirkung definitiv nicht möglich und auch für 2024 solle man sich wegen klammer Kassen keine großen Hoffnungen machen. Ein weiteres Problem sei auch, dass Starnberg im MVV-Verbund zu Hause ist, Landsberg und Weilheim-Schongau aber beim RVO. Man müsse abklären, ob das kompatibel sei.



Ursprünglich sollte ab 1. Mai ein einjähriger Testbetrieb anlaufen, der Dießen rund 100.000 Euro kosten würde. Voraussetzung für die Linie zwischen West- und Ostufer ist aber, dass sich neben Dießen und dem Landkreis Landsberg auch die betroffenen Landkreise Weilheim-Schongau und Starnberg an den Kosten beteiligen. Denn das aktuelle Ortsbussystem in der Marktgemeinde ist bereits defizitär. Im Jahr 2021 betrug das Defizit 150.000 Euro, wovon der Landkreis Landsberg die Hälfte stemmte. Über den Ortsbus wird derzeit vor allem der Schülerverkehr abgewickelt. Durch ihn beträgt die Auslastung ca. 50 Prozent. Ohne Schülerverkehr läge die Auslastung bei nur acht Prozent.



In der Marktgemeinde wird eine Buslinie Dießen-Herrsching seit Jahren herbeigesehnt. Nicht zum Flanieren auf Deutschlands längster Uferpromenade, sondern vor allem wegen des S-Bahn-Anschlusses von Herrsching aus nach München, wegen der Schindlbeck-Klinik und wegen dem Angebot an Facharztpraxen. Der Kassensturz nach dem erhofften Probelauf sollte entscheidend sein, ob daraus ein Regelbetrieb wird.

Die mögliche Route wurde bereits detailliert ausgearbeitet. Sie ginge vom Dießener Bahnhof über die Haltestellen Bahnhofstraße, Prinz-Ludwig-Straße/Rathaus und Johannisstraße/Friedhof auf die Birkenallee. Weiter ginge die Fahrt nach Vorderfischen, Aidenried und Wartaweil – jeweils mit Haltestellen. Am Zielort Herrsching waren Haltestellen an der Panoramastraße, am Dampfersteg und am Bahnhof vorgesehen. Wobei man die Fahrzeiten ab Dießen auf die Herrschinger S-Bahn-Anschlüsse abstimmen wollte.