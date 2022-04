Kellerduelle für die MTV-Dießen-Mädels bleiben

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Torschütze und Spielerin des Spiels: Die Dießenerin Zoe Klein konnte gegen Wolfratshausen ihren siebten Saisontreffer landen. © Ernstberger

Dießen – Die Landesliga-Fußballerinnen des MTV Dießen blieben auch im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen: Am Oster-Samstag trennten sich die Ammersee-Mädels und der BCF Wolfratshausen 1:1 – ein Punkt, der die Truppe von Trainer Nico Weis im Abstiegskampf allerdings nicht recht weiterbringt. Mit elf Zählern aus 14 Spielen belegen die Dießenerinnen weiter den elften und vorletzten Tabellenplatz.

Das zweite Kellerkinder-Duell in Folge (Vorwoche: 1:1 gegen Kaufbeuren) ging gleich mit zwei Riesenchancen los. Glück für Wolfratshausen, dass Schiedsrichter Thomas Buhl nicht auf den Elfmeterpunkt zeigte, als Andrea Bichler per Grätsche ohne Ball abgeräumt wurde. Auf der anderen Seite hatten Lena Jocher und Selina Schauer gute Abschlusschancen, doch MTV-Keeperin Larissa Müske war auf der Hut. Nach einer halben Stunde nutzte Lena Jocher dann einen Abpraller und traf aus 16 Metern unhaltbar zum 0:1. Nur fünf Minuten später fasste sich Zoe Klein ein Herz und zog aus 20 Metern ab, ihr Schuss fast von der Strafraumkante landete zum Ausgleich im Kreuzeck. Es war Saisontreffer Nummer sieben der erfolgreichsten Torschützin des MTV.



Im zweiten Abschnitt hatte der MTV, bei dem die für die Heimspiele reaktivierte Stürmerin Nadine Schwarzwalder in der Startelf stand, Glück, dass Selina Schauer frei vor dem Tor knapp verzog. Weitere klare Chancen blieben Mangelware. Erst in der Schlussviertelstunde lag wieder ein Treffer in der Luft. Zunächst der MTV: Wolfratshausens Keeperin Sabrina Wisniewski parierte einen Schuss von Zoe Klein, die sich zuvor gegen drei Spielerinnen durchgesetzt hatte. Dann ein gefährlicher Gäste Konter, aber Jocher verfehlte knapp und Müske vereitelte eine Eins-gegen-Eins-Situation. Den Schlusspunkt setzte Abwehrspielerin Kathi Hack für Dießen, ihr Schuss strich knapp über die Querlatte.



Dießens Coach Nico Weis war mit der Leistung seiner Mädels hochzufrieden. „Ein packendes Spiel. Wolfratshausen war zwar spielerisch überlegen, aber wir haben mit einer tollen, geschlossenen Mannschaftsleistung dagegengehalten. Beide Teams haben alles reingehauen. Das hat großen Spaß gemacht.“



Am Samstag kommt dann der Tabellenführer an den Ammersee. Das Spiel gegen den 1. FC Passau wird um 15 Uhr ange­pfiffen.