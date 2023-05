ZDF-Quizshow mit Schülern aus der Grundschule Fuchstal

Von: Nathalie Schelle

Was ist die richtige Lösung? (v.l.) Lenny, Paula und Luca aus der GS Fuchstal sind sich noch nicht ganz sicher. © Ralf Wilschewski

Landkreis – Wer in letzter Zeit in der ZDF-Mediathek unterwegs war, der könnte eventuell auf die Quizshow „1,2 oder 3“ gestoßen sein. Die Fernsehsendung lädt Kinder zum Mitraten ein – in jeder Folge geht es um ein anderes Thema. Zuletzt mussten drei Teams aus Österreich, Frankreich und Deutschland Fragen über „Spektakuläre Schwärme“ beantworten. Im deutschen Team waren Lennard (Lenny), Luca und Paula aus der Grundschule Fuchstal-Leeder.

Unsere Lehrerin hat sich da auf gut Glück beworben“, erklärt Luca nach dem Dreh, „Und mit viel Glück haben wir es dann geschafft.“ Carolin Remy, die Klassenlehrerin der vierten Klasse der GS-Fuchstal, habe schon lange darüber nachgedacht, ihre Schüler anzumelden, wie Paula erklärt. So auch wieder am Anfang dieses Schuljahres – und tatsächlich wurde die Klasse angenommen und die drei Schüler von der Lehrerin ausgewählt, mit denen sie dann auch zur Show gefahren ist.

Zum Dreh fuhr die ganze vierte Jahrgangsstufe mit einigen Eltern in die Bavaria Filmstudios nach Grünwald. Besonders spannend für die Schüler: die umliegenden Studios auf dem Filmgelände: „Das Studio von ‚1,2 oder 3‘ war neben dem Studio von ‚Verstehen sie Spaß?‘“, sagt Luca, „Das war krass, dass die da alle so auf einem Haufen sind.“



Auf den großen Tag vorbereiten konnten sich die Kinder aber nicht wirklich. „Wir konnten gar nicht üben, weil wir das Thema nicht wussten“, erklärt Lenny. „Es wurde uns erst gesagt, als wir dann da waren“, wirft Luca ein. Auf dem Gelände angekommen, wurde den Schülern der Ablauf des Drehs erklärt. Wo müssen sie stehen, wo sind die Kameras, was müssen sie überhaupt machen? Viel zu merken für die Viertklässler. Kurz vor dem Dreh ging es für die Schüler sogar noch in die Maske. „Ich wollte eigentlich gar nicht, dass sie mich abpudern und die haben mir dann die Haare gestyled“, war Luca nicht ganz begeistert. „Wir hatten so Mikros zum Anstecken“, erklärt Lenny weiter. „Und die wurden auch öfter mal gecheckt. „Da hat man sich dann schon ein bisschen wie ein Star gefühlt“, fügt Luca an.



Der Dreh selbst sei reibungslos gelaufen. Trotzdem hatten die Drei ein bisschen „Muffensausen“. „Also ich war schon sehr nervös“, gibt Paula zu, auch Lenny erging es ähnlich. Luca war da ein bisschen entspannter: “Ich geh bei einem Fußballspiel manchmal so eine Runde, dann bin ich eh im Fernsehen und drum finde ich das eigentlich gar nicht so schlimm“, erklärt er, “Aber es war natürlich schon was anderes, als für fünf Sekunden durchs Bild zu laufen, das waren jetzt schon 30 Minuten.“



„Bei den Fragen ging es um spektakuläre Schwärme“, erklärt Paula. Dazu wurden den Kindern Fragen mit drei Antwortmöglichkeiten gestellt, die sie dann durch den Sprung auf die richtige Plattform abgeben konnten. Gewonnen haben die Schüler zwar nicht, mitmachen würden sie aber sofort wieder.



Wer die drei Schüler selbst noch auf dem Bildschirm sehen will: Die Folge gibt´s noch bis 26. Juni zum Streamen in der ZDF-Mediathek.