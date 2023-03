Kinderbetreuung in Landsberg: die Lücke vergrößert sich

Von: Ulrike Osman

Der städtische Kindergarten am Reischer Talweg (Foto) ist noch nicht komplett fertiggestellt, da klaffen bei den Kinderbetreuungsplätzen schon wieder Lücken. © Schwaiger

Landsberg – Der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen und die Schaffung neuer Einrichtungen klaffen immer weiter auseinander. Soeben hat die Stadt Landsberg fünf weitere Interimsgruppen beschlossen. Wo diese untergebracht werden sollen, ist derzeit aller­dings noch offen.

„Es werden verschiedene Standorte geprüft“, sagt Karin Schürmann von der Fach- und Dienstaufsicht der städtischen Kindertageseinrichtungen im Gespräch mit dem KREISBOTEN. In der jüngsten Stadtratssitzung hatte sie das Problem eindringlich geschildert. Während es in den vergangenen Jahren stets gelungen war, dass zum 1. September jedes Kind einen Platz hatte, sei dies zum Start des Kindergartenjahres 2022/23 anders gewesen. „Erstmals hatten 30 Kindergartenkinder keinen Platz.“ Und den Bedarf an Krippenplätzen habe man auch nur mit Hilfe von Übergangslösungen abdecken können.



Für das kommende Kindergartenjahr liegen der Stadtverwaltung im Moment 373 Anmeldungen vor, davon 130 für Krippen- und 243 für Kindergartenplätze. Nach der Vergabe müssen Eltern während der sogenannten Rückmelde­wochen den Platz bestätigen. Tun sie das nicht, wird er anderweitig vergeben. Es kann also sein, dass Familien, die zunächst leer ausgingen, doch noch zum Zug kommen. Das allerdings sei die Ausnahme, berichtete Schürmann im Stadtrat. „Die wenigsten Eltern melden ihren Platz ab. Die Familien sind wirklich verzweifelt im Moment.“



Bis die geplanten Kindertages­stätten im neuen Quartier am Papierbach und am Wiesengrund zur Verfügung stehen, wird nun mit weiteren Interimslösungen überbrückt. Einstimmig beschloss der Stadtrat die Schaffung von vier Kindergartengruppen und einer flexiblen Gruppe, die je nach Bedarf Krippen- oder Kindergartenkindern offensteht.



Christian Hettmer (CSU) kritisierte die mittlerweile zahlreichen Interimseinrichtungen. „Das sind nicht die günstigsten und nicht die besten Lösungen.“ Kindergartenreferentin Daniela Groß unterstrich den Bedarf eindringlich: „Wir brauchen Plätze, Plätze, Plätze.“ Die Grünen-Rätin forderte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) auf, das Thema zur Chefsache zu machen. Was es, wie Baumgartl erwiderte, bereits ist. „Das Thema steht ganz oben auf unserer Agenda. Das Kinderbetreuungs­angebot prägt auch das Bild der Stadt Landsberg.“