Schlafes Bruder

Kinderlieder und mehr: Konzert im Greifenberger Instrumente-Institut

Von: Susanne Greiner

Den Zauber von Kinderliedern holten (v.l.) Monika Drasch (Geige), Ulrike Zöller (Lesung, sitzend), Varvara Manukyan am Cembalo und Alexandra Herzinger mit dem Hackbrett in die Werkstatt des Greifenberger Instituts für Musikinstrumentenkunde. © Greiner

Greifenberg - Was verbirgt sich hinter „Springinkerl Spuiratz Schmetterling“? Wenige würden auf klassische Musik kommen. Schon eher auf Kinderlieder. Dass beide Themenbereiche zusammengehen, zeigt sich im ‚Springginkerl-Konzert‘ des Greifenberger Instituts für Musikinstrumentenkunde. Ein Abend über die Spiellust in der Musik.

Wer zu einem Konzert in das Greifenberger Institut geht, weiß hinterher mehr: mehr über die Finesse alter Instrumente. Denn Orgelbauer und Institutsmitleiter Helmut Balk führt das Publikum in seine Welt der Tasteninstrumente, gebaut vor der Industrialisierung, als jedes noch ein Unikat ist, weil reines Handwerk.



Es geht um eingemauerte – und deshalb original erhaltene – Cembali, um den Orgelbauer, der eine sechsjährige Lehrzeit mit anschließend zehn Jahre Wanderzeit absolvieren musste, bevor er sich Orgelbauer nennen durfte. Und um die Kehrtwende hin zum ‚Ich‘ in der Musik: Instrumente, deren Klang variabel ist, um ‚emotionaler‘ sein zu können. Zum Beispiel mit dem Fortepiano Ende des 18. Jahrhunderts, der Weiterentwicklung des Cembalos, das im Gegensatz zum lautstärke-invarianten Zupfen des ‚Clavizimbel‘ – entsprechend seines Namens – auch Forte und Piano kann.



Konzerte, in denen Volkskundlerin und Musikwissenschaftlerin Ulrike Zöller durchs Programm führt, geben dem Zuhörer Insiderwissen über berühmte und unbekannte Komponisten. Und wenn Geigerin Monika Drasch als Titel „Springinkerl Spuiratz Schmetterling“ aussucht, gibt‘s darin auch Wissenswertes über Schlagsahne, ‚Butterfliegen‘ und über die Bedeutungen scheinbar sanfter Schlaflieder.



Programmgemäß starten die drei Musikerinnen – neben Drasch sind das Alexandra Herzinger am Hackbrett und Varvara Manukyan an Cembalo und Fortepiano – mit der „Kindersinfonie“, einem Stück aus den 1760ern, die man schon Mozart und Haydn zugeordnet hat, die aber wohl vom Tiroler Benediktinerpater Edmund Angerer stammt. Instrumentiert ist die mit „Berchtesgadener War‘“: Kindermusikinstrumente wie die Kuckuckspfeife, die Orgelhenne oder auch das „Oaschpfeiferl“, wie Zöller genüsslich erzählt. Dessen hochdeutscher Name: „Arschpfeifenrössl“ – weil der Schwanz des Pferdes als Pfeife dient.



Aber Mozart darf nicht fehlen, ein Mann, der sich das Kindliche bewahrt hat. Stets aktiv, eben ein „Springkinkerl“, ein „Springinsfeld“, wie Wortforscher Schmeller übersetzt – „ADHS wäre heute wohl die Diagnose“, so Zöller. Dessen Kanon „Bona nox!“ tragen die drei Musikerinnen textlich bereinigt vor. Dass Mozarts ursprünglicher Text derber ist, zeigt Zöllers Deklamation.



Drasch, Herzinger und Manukyan können auf Hackbrett, Cembalo und Geige auch Smetanas „Moldau“ erklingen lassen. Was das mit Kinderliedern zu tun hat? Man setze „Alle meine Entchen in Moll“ -– und schon sprudelt die Moldau. Ganz nebenbei klärt Zöller die Verwandtschaft des Wortes „Schmetterling“ mit dem tschechischen Komponistennamen, der übersetzt „Schlagrahm“ heißt – den Schmetterlinge lieben.



Schlafes Bruder

Ernst wird es bei den Schlafliedern. Armenierin Varvara informiert über Kinderlieder ihrer Heimat, aufgrund ihrer vorchristlichen Tradition tiefgründiger als das hiesige „Heidschi Bumbeidschi“ – könnte man meinen. Dessen letzte Strophe lässt aber ahnen, dass der Bub, den der „Heischi Bumbeidschi“ da mitnimmt, nicht mehr lebt – die hohe Säuglingssterblichkeit im 19 Jahrhundert, weiß Zöller.



Es ist diese Kombination aus Anekdoten, Wissen und leidenschaftlich dargebotener Musik, die die Drasch-Zöller-Konzerte auszeichnet. Das Augenzwinkern ist immer Teil des Abends. Und auch das Einbeziehen des Publikums: zum Beispiel beim Kinderspiel „Dornröschen war ein schönes Kind“ mit Leih-Prinz und Leih-Dornenhecke aus dem Publikum. Und wenn sich am Ende jeder ein Instrument aus den Körben mit Kuckuckspfeife, Orgelhenne und Oaschpfeiferl nimmt und äußerst beflissen Zöllers Dirigat folgt, wird sie greifbar: die Freude an der Musik. Und die Freude, die Musik machen kann.