Für unbeschwertes Spielen im Fuchstal

Von: Johannes Jais

Auf dem Spielplatz in Asch: Eltern und Kinder freuen sich mit Rektorin Eva-Maria Klein und Bürgermeister Erwin Karg (rechts hinten) über die Fertigstellung. © Jais

Asch – Da gibt’s das „Vogelnest“, die Mutter-Kind-Schaukel, einen Kletterturm mit Rutsche, zwei Tore, einen Bereich für Kleinkinder mit (niedrigem) Aussichtsturm und als Highlight die Doppelseilbahn: All diese Geräte sind beim neuen Spielplatz installiert worden, der im weitläufigen Garten vor der Grundschule Asch angelegt worden ist. Ein zweiter Spielplatz folgt 2023 in Leeder.

Im Kreis der Eltern, Großeltern, Kindern, Sponsoren und Ratsmitgliedern ist der Platz bei strahlendem Herbstwetter offiziell vorgestellt worden. Pater Joseph von der Pfarreiengemeinschaft Fuchstal spendete bei der Feier den Segen und meinte, der Spielplatz solle ein Ort sein, „wo wir Spaß haben“. Jesus wolle, dass Kinder und Erwachsene dort gut aufgehoben seien und ihnen nichts passiere.



Elisabeth Ruge, Sprecherin der engagierten Eltern, bezeichnete den neuen Spielplatz gar als wesentlichen Beitrag zur Orts­entwicklung. Er könne zu einem wichtigen Treffpunkt werden. Denn in Asch selbst gebe es außer dem Metzgerladen kein Geschäft mehr, wo sich die Leute begegnen. Ruge richtete den Dank an die Sponsoren und genauso an die Mütter und Väter sowie andere Helfer, die 320 ehrenamtliche Stunden geleistet hätten. Von der Firma Hilti haben eine Woche lang Beschäftigte bei ihrem „Social Day“ mitgearbeitet.



Ins Boot genommen



Rektorin Eva-Maria-Klein von der Grund- und Mittelschule Fuchstal bescheinigte dem Spielplatz-Team Asch um Elisabeth Ruge eine „gewisse Hartnäckigkeit“. Sie fand es schön, „dass die Schule ins Boot genommen wurde. Im Mai war der Mitarbeiter einer Firma aus Olching, die Spielplätze baut, vor Ort in Asch; er hatte alle Kinder der Grundschule dazu ermuntert, ihre Ideen einzubringen. Die Buben und Mädchen konnten damals aus Naturmaterial wie Ton, Ästen und Holz ihre Vorstellungen zeigen.



Bürgermeister Erwin Karg resümierte, die Gestaltung des Spielplatzes in Asch sei „völlig schmerzfrei“ durchgezogen worden. Die Gemeinde Fuchstal habe dazu 50.000 Euro beigesteuert. Den gleichen Betrag bringt sie auch für den Spielplatz in Leeder ein, wo die ersten Geräte aufgestellt wurden, aber im nächsten Jahr weitere folgen werden.



Karg freute sich über die neue Anlage in Asch, die „weg von der Straße und weg vom Schuss“ sei. „Fühlt euch wohl da draußen“, rief er den 80 Erwachsenen und Kindern zu, die zur offiziellen Eröffnung gekommen waren. Für Neuzugezogene sei der Spielplatz durchaus eine gute Möglichkeit, Kontakt zu knüpfen, meinte der Rathaus­chef. Und er erinnerte daran, dass es in Fuchstal bislang weder in Leeder noch in Asch einen Spielplatz gegeben habe. Dafür habe die kleine Ortschaft Seestall gleich zwei, sagte er schmunzelnd. Mit Robinienholz seien die Geräte langlebig. Buben und Mädchen der Grundschule Asch umrahmten die Feier mit einem fröhlichen Lied.



In Leeder wird die Gemeinde Fuchstal den gleichen Geldbetrag (50.000 Euro) gewähren für einen Spielplatz vor der Grundschule im Hofgarten. Bislang stehen nur wenige Spielgeräte auf der Wiese. Doch da werde bis zum nächsten Jahr noch einiges geschehen, blickt Gemeinderätin Angelika Gast aus Leeder voraus. Zusammen mit weiteren Eltern setzt sie sich für das Projekt ein.