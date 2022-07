»Guglhupfgeschwader« am Roßmarkt

Von: Sabine Fleischer

Ab 28. Juli flimmert‘s wieder auf dem Landsberger Rossmarkt. © Gilk

Landsberg – Der Roßmarkt wird wieder zum Kinosaal: Das Landsberger Kino Open Air sorgt auch heuer wieder für Filmgenuss in lauen Sommernächten. Diesmal – wenn sich nicht im letzten Moment noch etwas ändert – ohne die Einschränkungen und Corona-Auflagen der vergangenen Saison. Vom 28. Juli bis zum 15. August locken unter anderen Elvis Presley und der neueste Eberhofer-Bayernkrimi ins Freilichtkino zwischen Bäcker- und Färbertor.

Auf dem Programm stehen auch dieses Jahr wieder vor allem Filme, die gute Laune machen und beeindruckendes Kino zeigen, betont Olympia-Kino-Besitzer und Kino Open Air-Veranstalter Rudolf Gilk. Allen voran natürlich der neueste Eberhoferkrimi „Guglhupfgeschwader“, und wie immer in einer Vorpremiere am Samstag, 30. Juli, und an sieben weiteren Abenden. Der Inhalt: Zum Dienstjubiläum soll der Kreisverkehr in Niederkaltenkirchen nach Franz Eberhofer umbenannt werden. Doch der Polizist hat keine Zeit. Denn er muss sich um Lotto-Otto, den Besitzer eines Lottokiosks, kümmern, der von Geldeintreibern schikaniert wird – und dessen Kiosk dann auch in die Luft fliegt. Die turbulente Krimikomödie verspricht erneut viel Action und den bewährten Eberhofer-Humor Spaß.



Das Kino Open Air, bei dem das Team des Olympia-Filmtheaters wieder vor Ort ist, hat auch schon zum Auftakt (28. Juli) eine Komödie auf dem Programm. Man kennt „Monsieur Claude“ schon von letztem Jahr und vom ersten „Monsieur-Claude“-Film – damals noch mit dem Anhängsel „und seine Töchter“. In „Monsieur Claude und sein großes Fest“ – eine Überraschungspartie, die die Kinder den Eltern zum 40. Hochzeitstag schenken wollen – sorgen auch die Eltern der Schwiegertöchter und -söhne für Tumult.



Zum traditionellen Familienabend (29.7.) werden in „Die Schule der magischen Tiere“ – eine Verfilmung der gleichnamigen Buchreihe – zauberhafte Wesen auftauchen: Jeder Schüler in Idas neuer Schule bekommt eines der magischen Geschöpfe an seine Seite gestellt.



Am 31. Juli ist dann „Alles in bester Ordnung“ – oder auch nicht. Denn in dem Film von Natja Brunckhorst mit Corinna Harfouch und Daniel Sträßer treffen ein Purist –mehr als 100 Dinge braucht man nicht im Leben – und eine Sammlerin aufeinander. Der Konflikt ist eindeutig vorprogrammiert.



Am 6. August wird die „Geschichte der Menschheit, leicht gekürzt“ auf der Leinwand abgehandelt, und zwar von den besten Comedians Deutschlands.



Das Highlight kommt dann fast zum Schluss (13. August): „Elvis“ wird auf der Open-Air-Leinwand wieder lebendig und lässt die Zeit des Rock `n Roll wieder auferstehen. Das fulminante Biopic über den Star mit Schmalzlocke und zumindest für damalige Zeiten provokantem Hüftschwung stammt von Baz Luhrmann. In der Hauptrolle brilliert Austin Butler, Tom Hanks ist als sein Manager zu sehen. Die Kritiker sind sich in ihrer meinung recht einig: Das sei „großes Kino“, leicht geschönt, aber durchweg fulminant.



Der Kartenvorverkauf für die insgesamt 13 Vorstellungen läuft bereits. Tickets gibt es unter www.kino-landsberg.de und an der Kinokasse des Olympia-Filmtheaters. Bei Unwetter findet die Kinovorstellung im Kino statt.