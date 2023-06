Kino Open Air Landsberg ab 27. Juli - Vorverkauf ab 1. Juli

Von: Susanne Greiner

Auch in diesem Jahr lockt wieder die Vorpremiere des neuen Eberhofer-Krimis ins Open Air Kino auf dem Roßmarkt in Landsberg. © Gilk

Landsberg – Gibt‘s dieses Jahr wieder das Kino Open Air auf dem Roßmarkt?“ Diese Frage hört Rudolf Gilk vom Olympia Filmtheater gerade wieder häufig. Die Antwort: Natürlich! Start ist am 27. Juli um 21.30 Uhr mit „Die Rumba-Therapie‘ – bei hoffentlich gutem Sommerabendwetter und gefüllten 600 Zuschauerplätzen.

Drei Tage dauert der Aufbau. Spezialisten bauen das Leinwandgerüst, das für die Standfestigkeit mit tonnenschweren Betonklötzen beschwert wird. Ein Autokran platziert den Vorführ-Container über der Verkaufshütte. Und am 27. Juli flimmern dann die Kinohits über die Leinwand. Insgesamt stehen neun internationale Filme auf dem Programm: von der Dokumentation über Abenteuer, Action bis hin zur Komödie. Die Komödie „Rumba-Therapie“ startet gleichmal mit der ‚interessanten‘ Konstellation, dass sich die erwachsenen Tochter in ihren bis dato unbekannten Vater verliebt.



„Supermario“, der beliebteste Animationsfilm des Jahres, füllt den Familienabend am 28. Juli. Großes Kino gibt es dann ab Samstag, 29. Juli.: „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“. Harrison Ford stürzt sich auch als alternder Professor in ein neues Abenteuer.



Den Comedy-Krimi „Ein fabelhaftes Verbrechen“, der in den 30er Jahren spielt, können die Zuschauer am 30. Juli erleben. Und am 4. August dreht Tom Cruise in „Top Gun Maverick“ seine Runden.



Sehnlichst erwartet: die Vorpremiere des neuen Eberhofer-Krimis. Die ist am Samstag, 5. August. „Rehragout Rendezvous“ verspricht wieder Unglaubliches aus Niederkaltenkirchen: ein Kapitalverbrechen, eine riesige Leberkässemmel aus Beton und ein abgerissenes Ohr. Und vielleicht, stellt Gilk in Aussicht, kommen auch heuer mal wieder die Eberhofer-Krimi-Schauspieler am Roßmarkt vorbei.

Auch den obligatorischen Musikfilm gibt es wieder. Das sollte eigentlich ein Live-Konzert von David Garrett aus der Open Air Arena von Taormina auf Sizilien sein. Aber die Agentur hat den Spieltermin leider verlegt. Stattdessen hat Gilk den ABBA-Musicalfilm „Mamma Mia“ auf den Plan gesetzt.

Auch heuer bietet das Kino unterm Sternenhimmel am Roßmarkt Strandfeeling. Die „Rasierplätze“ sind als bequeme Liegeplätze mit Liegestühlen von der Sparkasse ausgestattet. Gestochen scharfe Bilder auf der Großleinwand in HD-Qualität und glasklarer Ton sind selbstverständlich. Die Vorstellungen beginnen um jeweils ca. 21.30 Uhr. Am Platz gibt es Getränke, Popcorn und allerlei Leckereinen. Für alle, die etwas Kerniges zum Film wollen, empfiehlt sich der Fischerwirt.

Das Wichtigste, so Gilk: „Wir spielen auf alle Fälle, egal wie das Wetter ist. Wenn‘s ganz dick von oben kommt, findet die Vorstellung im Kino statt. Bereits im Vorverkauf erworbene Karten gelten auch dort und werden nicht zurückgenommen.“

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf, online unter www.kino-landsberg.de und an der Kasse im Olympia-Kino. Die Abendkasse für das Kino-Open-Air befindet sich auch im Kino. Am Roßmarkt selbst gibt es keinen Kartenverkauf.